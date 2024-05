Tältä näyttää Martti Ahtisaaren hautamuistomerkki

Harri Pakarisen teosehdotus ”Autuas” on voittanut presidentti Martti Ahtisaaren hautamuistomerkkikilpailun ensimmäisen palkinnon. Valtioneuvoston kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.

Taiteellisesti korkeatasoiseen ja monipuoliseen kilpailuun saatiin 171 hyväksyttyä teosehdotusta. Kilpailussa jaettiin kolme palkintosijaa ja yksi kunniamaininta.

Palkintolautakunnan mukaan kilpailuehdotukset huomioivat hyvin presidentin hautamuistomerkkiin liittyvän arvokkuuden, mutta samalla niissä tunnistettiin muistomerkin henkilökohtaisuuden merkitys. Presidentti Ahtisaaren elämäntyö rauhanvälittäjänä oli monen taiteilijan suunnittelutyön lähtökohta.

Kilpailun ensimmäinen palkinnon (12 000 euroa) voittaneen teosehdotuksen ”Autuas” idea perustuu Raamatun lauseeseen ”Autuaita ovat rauhantekijät” (Matt. 5:9). Hautamuistomerkin lähtökohta on rauhan symbolina jo antiikin aikana tunnettu oliivinlehti, joka muistetaan myös YK:n tunnuksesta ja rauhankyyhkyn nokasta.

Palkintolautakunnan arvion mukaan teos on pelkistetty ja vaikuttavan kookas. Ylämaan vihreästä graniitista veistetty yksinkertainen muistomerkki ottaa leveän hautapaikan hyvin haltuun. Materiaaliltaan ja ilmeeltään teos on hyvin aikaa kestävä ja rauhallinen, mutta sen ilmiasussa on myös vahva ja koskettavan konkreettinen kannanotto rauhan puolesta.

Toiselle palkintosijalle (7 000 euroa) kilpailussa tuli Aleksi Kraaman teosehdotus ”Rauha”.

– Teoksen pinnan vaalean kivilaatan geometrian tausta ja tarina tuovat löytämisen iloa ja vievät ajatukset tilaan ja ikuisuuteen. Teos on runollisesti synnytetty kolmesta keskipisteestä lähtevistä aalloista, jotka kohtaavat toisensa, palkintolautakunta arvioi teosta.

Kolmannen palkinnon (4 000 euroa) sai Joakim Breitensteinin ”Sävyjä”. Teosehdotuksessa rakennetaan käytetyistä tiilistä huokoinen muuri. Ideana on etsiä tiilet presidentti Martti Ahtisaaren elämän ja uran kannalta merkityksellisistä paikoista.

– Muodon ja materiaalien kautta teoksessa voi nähdä erilaisia ajatuksia kierrättämisestä, tulevan rakentamisesta menneelle sekä voiman hakemisesta moninaisuudesta. Ehdotus on harvoja muodoltaan hyvin poikkeavista ehdotuksista hautamuistomerkiksi, palkintolautakunta toteaa.

Pertti Kukkosen ja Pekka Ojalammin ehdotukselle ”Rauhaa kohti” annettiin kunniamaininta (1 000 euroa). Mustasta graniitista veistetty puhutteleva vaakasuuntainen teos kuvaa rauhan tekemisen prosessia.

Kilpailun tuloksista päätti palkintolautakunta, johon kuului yhdeksän valtioneuvoston kanslian asettaman presidentti Ahtisaaren hautamuistomerkkitoimikunnan jäsentä sekä kaksi Suomen Taiteilijaseuran nimeämää jäsentä. Kilpailu toteutettiin anonyymisti. Kilpailuehdotuksessa ei saanut olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä.

Suunnittelukilpailuun saatuja ehdotuksia on esillä näyttelyssä Kansallisarkistossa 14.–28.5.

Presidentti Ahtisaaren hautamuistomerkki on tarkoitus paljastaa Martin päivänä 10. marraskuuta 2024, vuosi presidentin hautajaisten jälkeen. Valtioneuvoston kanslia tekee erillisen sopimuksen toteutettavasta teoksesta kuultuaan asiassa ensin presidentti Ahtisaaren omaisia.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–16.10.2023) oli Suomen tasavallan kymmenes presidentti. Hän toimi presidenttinä vuosina 1994–2000. Jokaisen entisen tasavallan presidentin haudalle on toteutettu hautamuistomuistomerkki. Presidentti Ahtisaaren hautamuistomerkkikilpailu jatkaa tätä perinnettä.