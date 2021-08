Jussi Saramo KU:lle: Taloudesta näkee, että vasemmiston politiikka toimii

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton ryhmyrin mukaan nyt on aika kotiuttaa hallituskauden voittoja.

Tuore vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kehuu Suomen talouden kehitystä. Hänen mukaansa se on osoitus hallituksen politiikan toimivuudesta.

– Lisäksi koko ajan paraneva taloustilanne jopa kriisin yhä jatkuessa on osoittanut kaikille, että etenkin talouspolitiikassa vasemmistolainen politiikka on paitsi toiminut, niin se on toiminut paremmin kuin oikeiston vaihtoehto, Saramo sanoo Kansan Uutisten haastattelussa.

Saramo toteaa, että hallituskauden isoimmat voitot on puolueen näkökulmasta jo saatu. Nyt pitää hänen mukaansa jatkaa samaan suuntaan, viedä maaliin uudistuksia ja ”niin sanotusti kotiuttaa voittoja”.

Syksyn budjettiriihestä pitää Jussi Saramon mukaan tehdä ilmastoriihi eikä työllisyysriihtä.

Saramo ei myöskään niele oppositiosta pitkin hallituskautta kuultua arvostelua löysästä talouspolitiikasta, huonosta työllisyystilanteesta tai ylivelkaantumisesta.

– Absoluuttisesti tarkastellen työllisyys on jo nyt ennätyslukemissa. Suomessa ei ole koskaan ollut yhtä montaa työssäkäyvää kuin nyt. Lisäksi Suomen velka-aste kääntynee laskuun jo ensi vuonna, hän sanoo.

Jussi Saramon mukaan ”opposition paniikki kiihtyy sitä enemmän, mitä paremmin hallituksen politiikka toimii”.