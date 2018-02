Juhana Vartiainen: Hyvinvointivaltiota ei voi rahoittaa, jos omasta toimeentulosta ei oteta vastuuta

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan työllisyysaste on avainasemassa julkistalouden rahoituksessa.

Hyvinvointivaltio ei ole rahoitettavissa jos vapaus aletaan tulkita jokaisen oikeudeksi olla ottamatta vastuuta omasta toimeentulosta, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kirjoittaa Nykypäivän kolumnissaan.

– Minulle on ollut viime viikkoina ja vuosina silmiä avaavaa nähdä, miten paljon tätäkin itsestään selvää lähtökohtaa Suomessa haastetaan, hän jatkaa.

Vartiaisen mukaan Suomi tarvitsee vahvan kokoomuksen siksi, että kokoomus ottaa puolueista työllisyyshaasteen vakavimmin.

Vartiainen muistuttaa työllisten määrän ja työllisyysasteen olevan avainasemassa kansakunnan keskeisen ongelman eli julkistalouden rahoituksen kannalta.

– Vain tuottavuuskasvuun perustuva bruttokansantuotteen kasvu ei lääkitse julkistalouden kestävyysvajetta kuin pieniltä osin. Tämä johtuu siitä, että tuottavuuskasvu nostaa markkinataloudessa palkkoja – niin kuin sen pitääkin –, ja niiden mukana nousevat lähes yksi yhteen julkiset menot. Nehän koostuvat kahdelta kolmasosalta palkoista ja loputkin ovat suurelta osin tulonsiirtoja, jotka eivät demokratiassa jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä, hän kirjoittaa.

Työllisyysasteen nousu ja tulonsiirtoriippuvuuden pieneneminen ovat Juhana Vartiaisen mukaan sijaan julkistalouden ongelmiin tepsivää lääkettä.

– Työllisten määrä olikin nousussa vuoden 2015 jälkeen, mutta tuskastuttavan hitaassa. Viime syksynä se alkoi kuitenkin ampaista ylöspäin. Työllisten määrän trendi (josta siis on puhdistettu pois vuoden sisäinen kausivaihtelu) on kasvanut kesäkuusta 2015 joulukuuhun 2017 yhteensä 78000 hengellä. Hallitusohjelman tavoite on siis kutkuttavasti enää 32 000 hengen päässä – mahdollisuuksien rajoissa, Vartiainen toteaa

Hänen mukansa työllisyysasteen on noustava vielä monen vaalikauden ajan, jotta kestävyysvaje taltutetaan.

– Ymmärrys siitä, että enemmän työtä tekemällä ratkaisemme julkistalouden ikääntymisen ongelmamme, on kestävä politiikan ohjenuora. Se toimii myös poliittisesti, yhdistäen vanhan työväenliikkeen työn kunnioituksen periporvarillisiin ahkeruushyveisiin.