Juhana Vartiainen: Hallitus välttää ikäviä päätöksiä fanaattisesti

Ekonomisti-kansanedustaja on huolissaan järjestelmän kyvystä viedä läpi reformeja.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä Suomi on hänen Nykypäivän kolumninsa otsikon mukaisesti Matkalla Italiaksi.

– Kaikki eivät taida tiedostaa, miten vakavaksi Suomen julkistalouden tulevaisuudenkuva on nopeassa tahdissa heikentynyt. Vaikka vasemmisto-keskustan hallitus mielellään luonnehtii räjähtävää ja pitkäaikaista valtion ja kuntien alijäämää koronaepidemian aiheuttamaksi yllätykseksi, pätevät tarkkailijat tietävät, että Suomen taloudenpito oli kestämättömällä uralla jo ennen kuin koronasta oli kuultukaan, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

Jo viime vuonna julkisen talouden suunnitelma neljäksi vuodeksi osoitti kunnille ja valtiolle noin viiden miljardin euron alijäämää vielä vuonna 2023.

– Se on noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä voi kuulostaa vähältä. Tuolloisessa ennusteessa ounasteltiin kuitenkin korkeasuhdanteen jatkuvan kaikki lähivuodet. Lisäksi 2020-luku on vuosikymmen, jolloin kuntien ja valtion ikäsidonnaiset menot alkavat kasvaa rajusti.

– Siksi julkistaloutemme pitäisi näinä 2020-luvun alkuvuosina oikeastaan olla jo selvästi ylijäämäinen – tätä mieltä ovat olleet valtiovarainministeriön aiemmat kannanotot.

Vartiaisen mukaan näkymämme on sen vuoksi uhkaava.

– Eturivin taloustieteilijöidemme laatima niin sanottu Vihriälän raportti sisältää laskelmia talouden tulevaisuusurista. Velkasuhteemme näyttää nousevan selvästi aiempaa korkeammalle, siinäkin tapauksessa että poliittiset päättäjät kykenevät neuvokkaisiin vahvistaviin sopeutustoimiin ja julkistaloutta vahvistaviin reformeihin akuutin epidemian hellitettyä. Jos emme reagoi järkevästi, velkasuhde kohoaa sataan prosenttiin ja ylikin, hän toteaa.

Pääosassa pitäisi hänen mukaansa nyt olla työssäkäyntiä lisäävien reformien, mutta menosäästöiltäkään tuskin vältytään lähivuosina.

– Olen vakavasti huolissani poliittisen järjestelmän kyvystä viedä läpi tällaisia reformeja, ja demarijohtoisen hallituksen tapa välttää fanaattisuuteen asti keskustelua ikävistä päätöksistä vahvistaa pessimismiä. Pelkään, että vasemmisto ja ammattiyhdistysliike estävät työmarkkinauudistukset ja perussuomalaiset puolestaan työperäisen maahanmuuton lisäämisen. Veronkorotuksia tullaan varmasti vaatimaan, mutta ne syövät herkästi taloudellista toimeliaisuutta eivätkä ne missään tapauksessa voi korjata kuin pikkiriikkisen osan kestävyysongelmastamme.

Vasemmistopuolueiden edustajien puheissa ja ajatuksissa alkaa kokoomusedustajan mielestä ”huolestuttavasti ilmetä ajattelu, jonka mukaan jokin uusi luova EKP-ratkaisu tulee joka tapauksessa apuun”.

– Onko meistä pikku hiljaa tulossa Pohjolan Italia? Muutama talousvaliokunnan asiantuntija on kuulemma tätä mieltä.

– Suomessa on tullut tavaksi puhua halveksivasti Italiasta jonkinlaisena esimerkkinä holtittoman taloudenpidon maana. Tällainen pilkka alkaa osua omaan nilkkaan. Italian julkistalous on ennen kriisiä ollut useimpina vuosina ylijäämäinen. Kasvu on toki ollut hidasta, mutta sitä se on ollut meilläkin. Yli sadan prosentin velkasuhde saattaa olla meidänkin kohtalomme.

Suomi on hänen mukaansa ”vaarallisella tavalla matkalla kohti talouden teho-osastoa, Etelä- Euroopan maiden aurinkoiseen seuraan”.

– Lähivuosien politiikassa tarvitaan kokoomusta entistä kipeämmin, Juhana Vartiainen toteaa.