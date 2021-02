Jari Mönkkönen kokoomuksen ehdokkaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen huipputelinevoimistelijan teemoina ovat liikunnan edistäminen, vammaisten yhdenvertaisuus ja koulujen tukitoimien vahvistaminen.

Entinen huipputelinevoimistelija, palomies ja vuonna 2016 onnettomuudessa vakavasti loukkaantunut Jari Mönkkönen lähtee tavoittelemaan kuntavaaleissa paikkaa Helsingin kaupunginvaltuustoon kokoomuksen ehdokkaana.

– Olen elämässäni tottunut kohtaamaan haasteita ja sitkeästi tavoittelemaan unelmia niin urheilu-urani aikana kuin töissä palomiehenä ja myöhemmin yrittäjänä. Vammautumisesta nousu yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi on ollut raskas tie. Viimeiset vuodet ovat avanneet silmäni monille asioille, joihin haluan vaikuttaa, Mönkkönen toteaa tiedotteessa.

Hänen tärkeimpinä teemoinaan ovat liikunnan edistäminen, vammaisten yhdenvertaisuus sekä koulujen tukitoimien vahvistaminen, jotta jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus pysyä vahvasti kiinni tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

– Liikunnalla on valtava merkitys terveyden ylläpidossa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Vammaispalvelurakenteihin taas olen joutunut itse tutustumaan liiankin hyvin. Lakisääteiset oikeudet eivät saa olla taistelun takana. Siihen harvan voimat riittävät. Olen myös huolissani lapsista ja nuorista, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita erityistarpeita. Kouluissa on oltava riittävästi erityisopettajia tai lisäkäsiä, jotta kaikki voivat saada tarvitsemaansa tukea, Jari Mönkkönen sanoo.

– Loukkaantumisen myötä katselen elämää uusin silmin. Elämän pienistä asioista voi nauttia, kun ympärillä olevat puitteet ovat kunnossa ja tukevat. Yhteiskunnalla ja ympäröivillä rakenteilla on suuri merkitys, Mönkkönen jatkaa.

Jari Mönkkönen on 46-vuotias Itä-Pakilassa asuva perheenisä. Hän on syntyperäinen jyväskyläläinen, mutta on asunut Helsingissä viimeiset 17 vuotta. Telinevoimistelu valikoitui Mönkkösen lajiksi 12-vuotiaana. Hän voitti urallaan muun muassa 29 miesten Suomen mestaruutta, EM-hopeaa rekillä vuonna 1998 ja ensimmäisenä suomalaisena maailmancupin osakilpailun vuonna 2001.

Urheilu-uransa jälkeen hän kouluttautui Kuopiossa palomieheksi ja myöhemmin paloesimieheksi. Mönkkönen loukkaantui urheiluonnettomuudessa vuonna 2016 ja neliraajahalvaantui. Selviytyminen sairaalahoidosta, kuntoutusjaksoista ja palvelutalosta kotiin oli yli vuoden kestänyt prosessi.

Mönkkönen pyörittää tällä hetkellä omaa liikunta-alan yritystään Helsingin Konalassa ja on kehittänyt oman liikuntatuotteen ”Game of Skills”. Mönkkönen on käyttänyt ääntään turvallisen liikunnan ja urheilijoita kunnioittavan valmennuksen puolesta. Mönkkösen tarina julkaistiin vuonna 2019 Mika Saukkosen kirjoittamassa kirjassa Viimeinen voltti (Docendo).