Jan Vapaavuori: Vaatimukset ministerin erosta kohtuuttomia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestarin mielestä HVK:n vyyhtiin liittyvissä vaatimuksissa täytyy olla jokin tolkku.

Hankintavarmuuskeskusta koskevan vyyhdin lisäksi syytösten kohteeksi on joutunut myös työministeri Tuula Haatainen. Ministerin eroa on vaatinut muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on kuitenkin sitä mieltä, että vaatimukset Haataisen erosta ovat kohtuuttomia.

– HVK:n maskikupru on nolo, mutta joku tolkku pitää olla siinä mitä sen takia vaaditaan. Vaatimukset ministerin erosta ovat kohtuuttomia, Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Kopra taas on sitä mieltä, että maskikaupat on tunaroitu siihen malliin, ettei pelkkä Haataisen ero riitä.

– Sen sijaan ministerille kuuluu laitoksen toimintakyvyn ja ammattimaisuuden turvaaminen. HVK on paljon vartijana vielä viikkoja, Vapaavuori täsmentää.

Ministerin tehtävänä ei ole Vapaavuoren mukaan valvoa yksittäisiä kauppoja, vaan hänen olisi reagoitava, jos isompia ongelmia ilmenee.

Hankintavarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema pahoitteli eilen HVK:n toimintaa, mutta esimerkiksi tutkijat ovat pohtineet, miksi HVK:n menettelystä on syytetty vain Lounemaa.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen on huomauttanut, että olisi syytä arvioida myös HVK:n hallituksen toimintaa, sillä kyseisestä hallituksesta löytyy myös eri ministeriöiden johtoon kuuluvia virkamiehiä.

