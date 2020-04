”HVK:n hallitus koostuu ministeriön virkamiehistä, ovatko muka ulkopuolisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat pohtivat, miksi vain yksi henkilö on asetettu vastuuseen HVK:n toiminnasta.

Tutkijat ovat ottaneet Twitterissä kantaa Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) vyyhtiin ja pohtineet, lähenteleekö tapauksen ongelmallisuus jo Postin ja Veikkauksen ongelmia. HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström on sanonut, että toimitusjohtaja Tomi Louneman luottamus arvioidaan välittömästi.

Lundströmin mukaan HVK:n toimitusjohtajaa ei nimitä Huoltovarmuuskeskuksen hallitus, vaan valtioneuvosto, eli ministerit. HVK:n hallitus päätti torstaina iltapäivällä kokoontumisessaan, että suojainkauppoja koskeva ulkopuolinen selvitys käynnistetään välittömästi.

HVK:n hallituksen roolin ongelmallisuuteen tarttui oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.

– Huoltovarmuuskeskuksella on myös oma hallitus, jossa on joukko ministeriöiden korkeita virkahenkilöitä. Ovatko he täysin ulkopuolisia? Onko tässäkin samoja ongelmia kuin muun muassa Postissa ja Veikkauksessa, Kekkonen pohtii.

Lounema pahoitteli eilen HVK:n toimintaa sanomalla, että HVK:n olisi pitänyt olla huolellisempi sekä tilauksen laadun että tarkistuksen huolellisuuden suhteen. Nyt onkin pohdittu, voidaanko vain yksi henkilö laittaa vastuuseen HVK:n ostopäätöksestä.

Myös kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen pohti HVK:n toiminnan ongelmallisuutta.

– Mä melkein sanoisin, että tällaisiinkin hankintatarpeisiin olisi syytä varautua etukäteen? Koko systeemi ehkä pitäisi pohtia uusiksi. Heillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta itse nimittää edes johtoa, vaan valtioneuvosto tekee sen. (poliittisin perustein?) Ei hyvä, Muukkonen toteaa.

– On syytä arvioida myös Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toiminta. Hallituksesta löytyy iso joukko eri ministeriöiden johtoon kuuluvia virkahenkilöitä. Ovatko he ja muut hallituksen jäsenet olleet hereillä, Kekkonen jatkaa.

HVK on joutui kriisin keskelle sen jälkeen, kun Suomeen Kiinasta tuodut hengityssuojaimet eivät läpäisseetkään sairaalakäytön kriteerejä. Lisäksi HVK oli jo ehtinyt maksaa Onni Sarmasteen suomalaisen yhtiön tilille ehdittiin jo maksaa viisi miljoonaa euroa sopimuksen täyttymisestä. Sopimus tehtiin myös Tiina Jylhän Virossa toimivan yhtiön kanssa.

Nyt on syytä arvioida myös huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toiminta. Hallituksesta löytyy iso joukko eri ministeriöiden johtoon kuuluvia virkahenkilöitä. Ovatko he ja muut hallituksen jäsenet olleet hereillä? https://t.co/9bJayHTy0X — Jukka Kekkonen (@jukka_kekkonen) April 9, 2020

Huoltavarmuuskeskuksella on myös oma hallitus, jossa on joukko ministeriöiden korkeita virkahenkilöitä. Ovatko he täysin ulkopuolisia? Onko tässäkin samoja ongelmia kuin mm. Postissa ja Veikkauksessa? https://t.co/gosrKUVcTW — Jukka Kekkonen (@jukka_kekkonen) April 10, 2020