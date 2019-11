HBL: Satoja taksiyrittäjiä uhkaa luvan peruminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomainen on lähettänyt lähes kolmellesadalle taksiyrittäjille muistutuksen verosotkujen vuoksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on lähettänyt syksyn aikana lähes kolmellesadalle taksiyrittäjälle muistutuksen, jossa kehotetaan hoitamaan velvollisuudet viranomaisia kohtaan kuntoon. Mikäli Traficomin muistutusta ei noudateta, saatetaan taksiyrittäjän toimilupa perua, uutisoi Hufvudstadsbladet.

Traficomin mukaan muistutukset koskevat maksamattomia veroja ja perinnässä olevia maksuja. Useimmiten kyse on siitä, että arvonlisäveroa ei ole maksettu oikein.

Suurimmalla osalla yrittäjistä velat ovat suhteellisen pieniä. Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti kuitenkin sanoo, että joukossa on myös niitä, joilta taksilupa todennäköisesti joudutaan vaikeuksien vuoksi perumaan.

– Osa yrittäjistä on hoitanut velvollisuutensa parin viimeisen kuukauden aikana. Kaikki 300 huomautusta eivät siis tule johtamaan siihen, että taksilupa perutaan. Uskoisin, että perumme tänä vuonna 130–150 taksilupaa. Toivomme luonnollisesti, että mahdollisimman moni pystyy jatkamaan, Hautalahti sanoo.

Huomautusten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta. Aikaisempina vuosina muistutuksia on lähetetty noin 120 kappaletta vuosittain.

Hautalahden mukaan huomautusten määrän kasvuun on useita syitä. Selkein syy on kuitenkin se, että taksilupien määrä on kasvanut vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen. Kun yrittäjien määrä kasvaa, myös asiansa huonosti hoitavien määrä lisääntyy.

– Kaupungeissa joissa taksiyrittäjien määrä on kasvanut, on myös kilpailu koventunut ja ansiot pienentyneet. Saattaa olla, että osa yrittäjistä ei ole onnistunut sopeutumaan markkinoiden uuteen tilanteeseen, Hautalahti sanoo.