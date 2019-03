Esitäytetty veroilmoitus tulossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esitäytettyjen veroilmoitusten postitus on alkanut.

Veroilmoitukset lähetetään satunnaisessa järjestyksessä huhtikuun loppuun mennessä. Veroilmoitus on erilainen kuin ennen: se ei ole enää täytettävä lomake vaan tuloste verotustiedoista. Veroilmoitus näkyy myös OmaVero-palvelussa, jossa tietoja voi tarvittaessa täydentää.

Verohallinnon mukaan tärkeintä on tarkistaa, että esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu. Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään.

Jos veroilmoituksessa on täydennettävää, määräpäivä täydennyksille on joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Määräpäivän voi tarkistaa omasta veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Veroilmoituksen voi tehdä nyt ensimmäistä kertaa OmaVerossa. Verohallinto suosittelee täydentämistä verkossa.

Veroilmoitusta voi edelleen täydentää paperilla, mutta korjaamistapa on muuttunut. Korjauksia ei enää merkitä suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle vaan tiedot on ilmoitettava lomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa.

Lomakkeiden on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseen merkittynä päivänä. Kannattaa toimia ajoissa ja varata riittävästi aikaa myös postin kulkuun.

Veronpalautuspäivä tai jäännösverot jo elokuussa

Veronpalautuspäivä ja jäännösveron eräpäivät eivät ole enää samat kaikille asiakkaille. Valtaosalla asiakkaista maksupäivät aikaistuvat.

Suurin osa saa veronpalautuksen tililleen jo 6. elokuuta, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Myös jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on suurimmalla osalla asiakkaista jo 1. elokuuta.

Oma veronpalautuspäivä tai jäännösveron eräpäivä kannattaa tarkistaa verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Päivämäärät voivat siirtyä eteenpäin, jos omaan tai puolison veroilmoitukseen tulee muutoksia. Silloin uudet päivämäärät näkyvät uudessa verotuspäätöksessä, joka lähetetään, kun veroilmoitukset on käsitelty. Jos muutoksia ei tule, päivämäärät säilyvät samoina.

Veroilmoitustaan täydensi viime vuonna noin 1,45 miljoonaa suomalaista. Valtaosalla ei siis ollut veroilmoituksessaan täydennettävää, vaan tiedot olivat esitäytetyllä veroilmoituksella jo valmiina.

– Tyypillisimpiä syitä veroilmoituksen täydentämiseen ovat erilaiset vähennykset, kuten asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ja kotitalousvähennys, kertoo viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki Verohallinnosta.