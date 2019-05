Britannian Brexit-neuvottelut päättyivät riitaisina

Britannian työväenpuolueen ja konservatiivien väliset neuvottelut maan EU-eron etenemisestä ovat päättyneet tuloksettomina.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn julkisti perjantaina pääministeri Theresa Maylle osoitetun kirjeen, jossa Corbyn syyttää hallitusta ”kasvavasta heikkoudesta ja epävakaudesta”.

Hänen mukaansa keskusteluja käytiin silti hyvässä hengessä molemmin puolin.

– On käynyt selväksi, että vaikka tiettyjen asioiden suhteen kompromissi on mahdollinen, on välillämme edelleen merkittäviä erimielisyyksiä, Jeremy Corbyn kirjoittaa.

Oppositiojohtaja huomauttaa, että Theresa Mayn eroilmoituksen jälkeen useat ministerit hakevat jo asemiaan puheenjohtajakisassa.

– Kuten sanoin tapaamisessamme torstai-iltana, on työväenpuolueen parlamenttiryhmästä esitetty yhä kasvavia epäilyjä hallituksen kyvystä toimeenpanna mahdollinen kompomissisopimus, Corbyn jatkaa.

Hallituksen tiedottaja kuvailee kuusi viikkoa kestäneitä Brexit-neuvotteluita ”haastaviksi”.

– On selvää, että sopimuksen laatiminen on mahdotonta. Osapuolten näkemykset olivat hyvin erilaisia erityisesti tulliliiton ja toisen kansanäänestyksen suhteen, tiedottaja sanoi BBC:n mukaan.

Jo kolmeen kertaan hylättyä Theresa Mayn Brexit-sopimusta käsitellään parlamentin alahuoneessa jälleen kesäkuussa.

I have written to Theresa May to say that talks on finding a compromise agreement for leaving the European Union have gone as far as they can.

The government's growing weakness and instability means there cannot be confidence in its ability to deliver. pic.twitter.com/H27qxDleaB

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 17, 2019