Brittikonservatiivit yrittävät kaataa pääministerinsä

Theresa May on luvannut erota, jos Brexit-sopimus hyväksytään.

Britannian konservatiivipuolueen kansanedustajat vaativat pääministeri Theresa Mayta ilmoittamaan, milloin hän eroaa. May edustaa itsekin konservatiiveja.

May tapaa tänään torstaina puolueensa kansanedustajia, jotka vaativat häntä antamaan tarkan eropäivän. He myös vaativat, että Mayn pitää luopua niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kesäkuun 15. päivänä.

May on ilmoittanut, että hän eroaa, jos hänen Brexit-sopimuksensa hyväksytään Britannian parlamentissa. Parlamentti on jo kolmesti hylännyt sopimuksen, mutta se käsittelee asiaa uudelleen kesäkuussa.

May ei ole kertonut, mitä hän tekee, jos sopimusta ei hyväksytä.

Konservatiivipuolueen sääntöjen mukaan Mayn asemasta voidaan äänestää seuraavan kerran aikaisintaan joulukuussa. Osa puolueen kansanedustajista haluaa muuttaa sääntöjä, jotta äänestys voitaisiin järjestää jo aiemmin. Mayn luottamuksesta äänestettiin edellisen kerran tammikuussa.

Britannian oli määrä erota EU:sta 29. päivänä maaliskuuta. EU on kuitenkin myöntänyt kahdesti lykkäystä erolle, ja tällä hetkellä eropäiväksi on asetettu lokakuun loppu. Britannia voi erota aikaisemminkin, jos se niin haluaa.

Britannia osallistuu näillä näkymin runsaan viikon päästä järjestettäviin EU-parlamentin vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan konservatiivipuolue kokee vaaleissa murskatappion. Vasta perustettu Brexit-puolue on saamassa 30 prosenttia äänistä ja konservatiivit vain 12 prosenttia. Työväenpuolueen kannatus on kyselyjen mukaan 21 prosenttia.