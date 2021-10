Ben Zyskowicz puolustaa Sanna Marinia: Törkeää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan kiivainkaan feministi ei voi silti väittää, että arvostelu johtuisi pääministerin sukupuolesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää pääministeri Sanna Mariniin (sd.) viime päivinä kohdistunutta arvostelua kohtuuttomana.

Zyskowicz sanoo itsekin arvostelevansa pääministerin hallituksen talouspolitiikkaa. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa tarkoita, arvostelussa saisi mennä henkilökohtaisuuksiin.

– Joku psykiatri katsoo oikeudekseen arvioida julkisesti Sanna Marinin henkistä terveyttään. Törkeää, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä ja viittaa Suomenmaan tällä viikolla julkaisemaan psykiatrian erikoislääkärin Seppo Mäkisen mielipidekirjoitukseen.

– Sitten häntä [Sanna Marinia] moititaan siitä, että hän bilettää Helsingin terasseilla. No eikö saisi?

– Ja siitä, että hän on aktiivinen Instagramissa. No kuka hänen oman sukupolvensa poliitikko ei olisi aktiivinen Instagramissa?, kokoomusedustaja kysyy.

Zyskowicz toteaa, ettei ota kantaa juhlien turva-asioihin tai kustannuksiin, mutta kokee, että viimepäivinä pääministeriin kohdistunut arvostelu on ollut kummallista. Erikseen on hänen mukaansa erilaiset ”Kaarina Hazardit”, jotka sanovat, että ”Marinia moititaan, koska hän on nainen”.

– Että ei miespääministeriä näin moitittaisi. Voi miten lyhyt on historian tuntemus. Mites oli Alexander Stubb? Kuinka monta kertaa Yle ajoi videon, jossa hän oli tikkatauluna Duudsonien puistossa? Kuinka monta miljoonaa kertaa nähtiin se, kun hän tuli shortseissa ja fillarilla tiedotustilaisuuteen?, Zyskowicz kysyy.

– Entä Matti Vanhanen? Naisasiat. Yle, missä se lautakasa on, onko se jo löytynyt?

– Entäs Juha Sipilä? Hänen yksityistalouttaan reviteltiin, ja Sanna Marinkin moitti häntä siitä, että hän näyttää ajavan politiikassa lähinnä oman lähipiirinsä taloudellisia etuja, Zyskowicz muistuttaa.

Zyskowiczin mukaan ”kiivainkaan feministi ei voi oikeasti väittää, että Marinia arvostellaan näistä asioista, koska hän on nainen”.

– Mutta patamustinkaan porvari ei voi väittää, etteikö Suomelle olisi ollut good-williä siitä, että meillä on nuori naispääministeri ja viiden nuoren naisen johtama hallitus. Suomi on saanut tästä maailmalla hyvin paljon myönteistä huomiota, joka on Suomelle tärkeää.