Ben Zyskowicz: Kiinalaiskaupoissa totuus on tarua ihmeellisempää

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan on tärkeää, että kaikki yhdistävät voimansa vaikeassa tilanteessa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) ottaa Verkkouutisten BenTV:ssä kantaa viime päivinä käytyyn suojavarustekeskusteluun.

– Haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota vain kahteen asiaan. Yksi: pääministeri (Sanna) Marin (sd.) ja ministeri (Aino-Kaisa) Pekonen (vas.): Sillä ei tässä tilanteessa ole mitään väliä, onko jokin yksittäinen sairaanhoitopiiri, kunta tai hoivalaitos laiminlyönyt varautumisensa. Tässä tilanteessa on väliä vain sillä, että nyt voimat yhdistetään näissä vaikeissa hankintakuvioissa.

Toisena asiana hän ottaa puheeksi Suomen suojavarustekaupat. Tiistaina Kiinasta tuli Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja yli 200 000 hengityssuojainta. Keskiviikkona hallitus kertoi, että varusteet eivät sovellukaan sairaalakäyttöön, sillä ne eivät täytä eurooppalaisia standardeja. Sairaalakäyttöön soveltumattomista suojavarusteista noussut kohu paisui keskiviikkoiltana, kun Suomen Kuvalehti kertoi kaupan olleen tehty ulosottovelkaisen liikemiehen kanssa.

– Tämä on semmoinen suomalainen tragikomedia. Siinä on kauneuskuningatar, kauneuskirurgiaa, suomalaisia gangstereita. Jos ei olisi niin vakava asia kyseessä, ei voisi muuta kuin nauraa. Nyt joutuu vaan toteamaan, että totuus on taas kerran taruakin ihmeellisempää, Zyskowicz kommentoi.