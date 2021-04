Baltian maiden ulkoministerit Ukrainassa – ”osoitamme horjumatonta tukea”

Baltian maiden ulkoministerit matkustavat Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ilmaisemaan tukensa Ukrainalle.

Asiasta kertoo Twitterissä Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis. Hänen lisäkseen matkalle lähtevät Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets ja Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs.

– Olemme matkalla Kiovaan ilmaisemaan solidaarisuutta Ukrainalle ja horjumatonta tukeamme, Landsbergis kirjoittaa.

Tilanne Ukrainassa on kiristynyt viime aikoina, sillä Venäjä on keskittänyt paljon joukkoja Ukrainan rajoille ja Krimin niemimaalle.

