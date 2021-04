Venäjä-tuntija Ylelle: Kreml voi houkutella Ukrainan sotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijat uskovat Venäjän pelottelevan Ukrainaa neuvottelupöytään.

Venäjän aikeita Ukrainan suhteen on toistaiseksi vaikea arvioida, toteaa arvostettu Venäjä-tutkija, Lontoon UCL-yliopiston professori Mark Galeotti.

Venäjä on keskittänyt paljon joukkoja Ukrainan rajoille ja Krimin niemimaalle.

Galeottin mukaan kyse on todennäköisesti pelottelusta, ”pakottavasta diplomatiasta”, jossa vastapuoleen yritetään vaikuttaa voimannäytöllä.

– Se ei sulje pois sotilastoimia, mutta ei välttämättä merkitse täysimittaista sotaa, jota jotkut pelkäävät, Galeotti sanoo Ylelle.

CNA-tutkimuslaitoksen ja Kennan-insituutin analyytikko Michael Kofman on samoilla linjoilla. Pelottelun lisäksi Venäjä haluaa lähettää viestin Ukrainan läntisille kumppaneille.

– Tämä on optimistisempi arvio Venäjän aikeista, mutta tilanne kehittyy yhä. Näemme vielä joukkojen liikkeitä ja joukkojen kerääntymistä huhtikuun kuluessa, Kofman sanoo.

Hänen mukaansa pahimmassa skenaariossa Venäjä haluaa houkutella Ukrainan taisteluihin ja käyttää sitten sotilaallista voimaa poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen

– Ukrainalaiset epäilevät sitä, ja siksi he yrittävät osoittaa itsehillintää, mutta Venäjän tavoite ei ole täysin selvä, Kofman sanoo.

Venäjä on sanonut joukkojen siirtelyn liittyvän omalla alueellaan järjestettyihin sotaharjoituksiin

– Ikävä kyllä emme voi luottaa siihen, mitä Kreml sanoo, Galeotti toteaa.

– Ei ole tarkoituskaan, että tuntisimme olomme mukavaksi – se juuri on asian ydin, Kreml haluaa meidän olevan huolissaan.

Galeottin mukaan Venäjän alueelle tuomat voimavarat eivät riittäisi hyökkäykseen rajojen yli. Joukkoja kuitenkin tuodaan lisää.

Michael Kofman puolestaan katsoo, että Venäjällä on Ukrainan tuntumassa riittävästi joukkoja laajamittaiseen operaatioon.

– Jos he aloittaisivat operaation, ei ole selvää, mistä he tekisivät sen, koska he ovat käytännössä piirittäneet Ukrainan pysyvästi sijoitetuilla taistelumuodostelmilla, Kofman sanoo.