Finnairin kone ei päässyt laskeutumaan Viroon – syyksi epäillään GPS-häiriötä

Finnairin lentokoneen piti laskeutua perjantain vastaisena yönä kello 00.40 Viron Tarttoon, mutta se kääntyikin hieman ennen laskeutumista takaisin Helsinkiin. Tapauksesta kertoo virolainen Postimees -lehti.

Finnair ilmoitti Tarton lentoasemalla, että koneessa on ollut tekninen vika. Virossa syyksi on epäilty GPS-häiriötä.

Koneessa matkustajana ollut Jaano Junson kertoo Postimees -lehdelle, että koneen kapteeni oli ilmoittanut matkustajille, että kone joutuu palaamaan takaisin Helsinkiin GPS-laitteissa olleen häiriön takia.

Tarton lentoaseman toimintapäällikkö Roman Kulikov kertoo, että GPS-häiriöistä huolimatta yhteys koneeseen pystyttiin muodostamaan yhteys radiolla.

Finnair ja virolainen lentokenttäyhtiö Estonian Aviation Service AS eivät ole toistaiseksi vastanneet Postimees -lehden kysymyksiin ja vahvistaneet GPS-häiriötä.

Lentoliikenteeseen vaikuttavaa GPS-häirintää on havaittu viime aikoina runsaasti ympäri Eurooppaa. Verkkouutiset selvitti Itämeren laajaa häirintää tässä jutussa.

Häiriöt ovat yleistyneet myös Viron ilmatilassa.

Finnair on lentänyt Tarton ja Helsingin väliä noin kuukauden. Roman Kulikovin mukaan perjantain vastaisen yön tapahtuma on ensimmäinen kerta, kun Finnairin lentojen kanssa on ollut ongelmia.