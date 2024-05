Yli neljä viidestä huolissaan julkisesta taloudesta

Yli neljä viidestä suomalaisesta on tuoreen Kansalaispulssi-kyselyn mukaan vähintään jonkin verran huolissaan julkisen talouden tilanteesta.

Selvästi yli puolet katsoo myös, että Suomen pitää välttää tilannetta, jossa EU joutuu esittämään Suomelle suosituksia taloutta korjaavista toimista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Huoli julkisen talouden kestävyydestä on selvästi jaettu kaikissa väestöryhmissä. Näkemykset taloustoimien keinoista kuitenkin eroavat. Esimerkiksi nuoret, naiset ja pienituloiset vastaajat suhtautuvat selvästi muita useammin kielteisesti väitteeseen, että valtionvelan pienentäminen on tärkeää etujen ja hyvinvoinnin leikkauksista riippumatta, sanoo valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen tiedotteessa.

Noin kaksi kolmesta vastanneista on huolissaan Suomen talouden hitaasta kasvusta. Suunnilleen sama osuus pitää huolestuttavana sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Kysymykset julkiseen talouteen liittyvistä huolista esitettiin nyt Kansalaispulssi-kyselyssä ensi kertaa. Aineisto on kerätty 24.-29. huhtikuuta eli hallituksen kehysriihen jälkeen.

Lähestyvissä eurovaaleissa kertoo varmuudella äänestävänsä 41 prosenttia vastaajista. Lisäksi noin kolmannes harkitsee äänestävänsä.

Kansalaispulssi-kyselyssä kysyttiin nyt ensi kertaa myös liikunnasta. Vastausten perusteella väestön vähäinen liikkuminen nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena haasteena. Vähintään melko samaa mieltä tästä on 82 prosenttia vastaajista.

Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista.

Huhtikuun kierros on järjestyksessään Kansalaispulssi-kyselyn 55. Kyselyaineisto on kerätty 15–74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston on kerännyt Tilastokeskus.