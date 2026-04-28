Yli miljoona suomalaista kärsii tästä sairaudesta, uusi löydös tuo toivoa

Brittiläisessä Stanfordin yliopistossa tehty tuore tutkimus viittaa siihen, että ikääntymiseen liittyvä ruston rappeuma eli nivelrikko voidaan kohdentaa yhteen proteiiniin. Löydös voi avata tien hoidoille, jotka palauttavat liikkuvuutta ja vähentävät kipua. Tutkimuksesta kertoo tiedejulkaisu Science Alert.

Havainnot liittyvät niin sanottuun 15-PGDH -proteiiniin. Tutkijat havaitsivat, että tämän estäminen palautti kulunutta nivelrustoa hiirillä ja ehkäisi nivelrikon kehittymistä vamman jälkeen.

Proteiini lisääntyy iän myötä ja häiritsee kudosten korjausmekanismeja sekä tulehdusta hillitseviä prosesseja. Tutkijat epäilivät sen olevan keskeinen tekijä nivelrikossa, jossa ruston kollageeni hajoaa ja aiheuttaa kipua.

Tutkimus toteutettiin hiirikokeena. Kokeissa iäkkäiden hiirten polvinivelten rusto paksuuntui hoidon jälkeen. Nuorilla, loukkaantuneilla hiirillä sama estäjä suojasi tyypillisiltä nivelrikkomuutoksilta. Kun tutkijat aiheuttivat hiirille ristisidevamman kaltaisen vaurion ja jatkoivat hoitoa, nivelrikko ei kehittynyt odotetusti.

Havaintojen mukaan rustoa ei tarvinnut rakentaa kantasoluista. Sen sijaan nivelruston omat solut, kondrosyytit, muuttuivat toimivammiksi ja alkoivat korjata kudosta.

– Tämä on uusi tapa uudistaa aikuiskudosta, ja sillä on merkittäviä kliinisiä mahdollisuuksia, sanoo mikrobiologi Helen Blau tiedotteessa.

Vaikutukset näkyivät nopeasti

Hiirten liikkuminen parani hoidon jälkeen: askellus tasoittui ja eläimet varasivat enemmän painoa vaurioituneelle jalalle, mikä viittaa kivun lievittymiseen.

Samaa ilmiötä havaittiin myös ihmisen kudosnäytteissä polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Rustossa näkyi uudistumisen merkkejä ja tulehdus väheni.

– Mekanismi muutti käsitystämme siitä, miten kudosten uudistuminen voi tapahtua, kuvaa ortopedi Nidhi Bhutani.

Tutkimus viittaa siihen, että olemassa olevien rustosolujen toiminnan muuttaminen voi olla tehokkaampi keino kuin uusien solujen tuottaminen.

Yli miljoona suomalaista kärsii vaivasta

Nivelrikko on yksi yleisimmistä liikuntaelinsairauksista, ja sen hoito rajoittuu pitkälti kivunhallintaan ja tekonivelleikkauksiin. Suomessa sairaus on arviolta yli miljoonalla ihmisellä. Sairauden etenemiseen vaikuttavat muun muassa ylipaino, diabetes, krooninen tulehdus ja perinnölliset tekijät.

Tyypillisesti nivelrikko oireilee kipuna. Sairaus etenee vaiheittain ja samalla sen oireet pahenevat. Edetessään nivelrikko voi rajoittaa nivelen liikealaa ja rajoittaa ihmisen liikkumista.

Nivelrikkoa voi yrittää ennaltaehkäistä huolehtimalla säännöllisestä liikunnasta ja välttämällä ylipainoa.

Tuore tutkimus viittaa myös siihen, että GLP-1-lääkkeisiin kuuluva semaglutidi voi suojata rustoa painonpudotuksesta riippumattomalla mekanismilla. Eläin- ja ihmistutkimuksissa lääke vähensi kipua ja hidasti ruston rappeutumista, kun rustosolujen aineenvaihdunta tehostui.

Lisäksi varhaisissa eläinkokeissa on saatu viitteitä siitä, että suoraan niveleen annosteltavat lääkkeet voivat käynnistää ruston ja luun korjausprosessin jo viikoissa.

Tutkijoiden mukaan kliinisiin kokeisiin on kuitenkin vielä matkaa. 15-PGDH-estäjien aiempi käyttö muissa sairauksissa ei ole herättänyt turvallisuushuolia, mikä voi nopeuttaa jatkotutkimuksia.

– Kuvittele, että olemassa oleva rusto kasvaa uudelleen ja tekonivelleikkauksia ei tarvita, Blau sanoo.

Tutkijoiden mukaan kysymys kuuluu, voidaanko hiirikokeiden tulokset toistaa ihmisillä, ja kuinka nopeasti mahdolliset hoidot etenevät käyttöön.

Tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan Science-lehdessä.