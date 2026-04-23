MTV: Tämä sairaus on noin miljoonalla suomalaisella

Noin miljoona suomalaista sairastaa nivelrustoa tuhoavaa nivelrikkoa, kertoo MTV Uutiset.

Kyse on yhdestä maailman yleisimmistä nivelsairauksista.

– Erona esimerkiksi nivelreumaan on se, että reumassa nivelkalvo tulehtuu ja aiheuttaa toissijaisesti niitä ruston muutoksia, kun taas sitten nivelrikossa ensisijainen vaurioituva rakenne on se liukupinta eli nivelrusto, ortopedi Mikko Manninen kertoo MTV:lle.

Sairauden synnyn taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Mannisen mukaan nivelrikon esiintymiseen voivat vaikuttaa niin elintavat kuin perintötekijät.

Nivelrikon kehittymistä voivat edistää esimerkiksi raskas työnteko ja erilaiset vammat. Sairastumisen riskiä lisää myös ikääntyminen. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi nivelrikkojen määrä Suomessa on kasvanut.

Tyypillisesti nivelrikko oireilee kipuna. Sairaus etenee vaiheittain ja samalla sen oireet pahenevat. Edetessään nivelrikko voi rajoittaa nivelen liikealaa ja rajoittaa ihmisen liikkumista.

Terveyskirjaston mukaan nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Nivelrikon itsehoitoon kuuluvat kylmähoito, liike- ja lihasharjoittelu, sopivat liikuntalajit, apuvälineiden käyttö ja ylipainoisilla painon pudottaminen.

Nivelrikkoa voi yrittää ennaltaehkäistä huolehtimalla säännöllisestä liikunnasta ja välttämällä ylipainoa.

Nivelrikkoon ei ole parantavaa tai taudin etenemistä hidastavaa lääkehoitoa. Kipua voidaan levittää kipulääkityksellä. Viimesijaisena hoitomuotona on tekonivelleikkaus, joka tehdään aina yksilöllisen harkinnan mukaisesti. Nivelrikko on yleisin syy tekonivelleikkauksiin Suomessa.