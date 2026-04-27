Moni ystävyyssuhde katoaa eläkkeellä – syy voi yllättää

Ikääntyessä yksinäisyys ei synny pelkästä yksinolosta, vaan oivalluksesta, että suuri osa vuosikymmeniä kestäneistä ihmissuhteista rakentui arjen pakon, läheisyyden ja tottumusten varaan.

Psykologien mukaan moni yhteys ei kestä elämänrytmin muutosta, kuten eläkkeelle siirtymistä.

Pitkän uran vakuutusalalla tehnyt kanadalainen Farley Ledgerwood kuvaa blogissaan, miten hänen tiiviit työpaikkasuhteensa katkesivat nopeasti eläkkeelle jäämisen jälkeen. Lounaat, viestittely ja yhteiset menot loppuivat, kun yhteinen arki katosi.

– Tajusin, ettemme olleet oikeasti ystäviä, vaan kaksi ihmistä samassa paikassa samaan aikaan, hän kirjoittaa.

Ilmiö ei ole yksittäistapaus. Yhdysvaltain kansallisten tiedeakatemioiden mukaan noin neljännes yli 65-vuotiaista elää sosiaalisessa eristyksessä, ja merkittävä osa kokee yksinäisyyttä. Monilla oli aiemmin vilkas sosiaalinen elämä, mutta suhteet eivät kestäneet muutosta.

Tutkijoiden mukaan läheisyys luo helposti illuusion syvästä suhteesta. Säännöllinen kohtaaminen työpaikalla, harrastuksissa tai naapurustossa voi tuntua ystävyydeltä, vaikka yhteys perustuu lähinnä rutiiniin.

Psykologi Eileen Graham korosti tutkimuksessaan, että yksinäisyys ei tarkoita ihmisten vaan merkityksellisten suhteiden puutetta. Ihminen voi olla sosiaalisesti aktiivinen ja silti kokea ulkopuolisuutta, jos yhteydet jäävät pinnallisiksi.

Velvollisuus sekoittuu usein läheisyyteen. Perhejuhliin osallistutaan, koska niin kuuluu tehdä eikä siksi, että kyseisiin henkilöihin haluttaisiin välttämättä olla yhteydessä. Sama pätee moniin ystävyyksiin, joita ylläpidetään lähinnä tottumuksesta.

Tutijat muistuttavat, että hyvässä suhteessa toinen muistaa tarpeesi ilman, että sinun täytyy erikseen pyytää jotakin.

Eläkkeelle siirtyminen toimii usein käännekohtana. Kun päivittäinen rakenne katoaa, katoavat myös monet suhteet, jotka nojasivat siihen. Jäljelle jäävät ne yhteydet, joissa on aitoa halua pitää yhteyttä ilman ulkoista pakkoa.

Tutkijoiden mukaan yksinäisyydellä on myös konkreettisia seurauksia terveydelle. Se heikentää kognitiivista suorituskykyä ja immuunijärjestelmää sekä lisää sydänsairauksien ja dementian riskiä.

Ledgerwoodin mukaan oivallus voi olla kivulias, mutta samalla vapauttava. Kun rutiinin varassa olleet suhteet karsiutuvat, tilalle voi rakentua harvempia mutta merkityksellisempiä yhteyksiä.