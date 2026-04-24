Punahiuksisilla on yllättävä etu, geeni säilynyt 10000 vuotta

Punahiuksisilla ihmisillä on ominaisuus, josta on hyötyä evoluution kannalta. Näin ilmenee tuoreesta Harvardin yliopiston tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisten genetiikkaa yli 10 000 vuoden ajalta. Ilmeni, että hiusten punaisuutta aiheuttavaa geeniä löytyi lähes 16 000 tutkitun luurangon DNA:sta.

Punaista hiusväriä aiheuttava geeni on verrattain harvinainen. Yleisen käsityksen mukaan vain 1–2 prosenttia maailman ihmisväestöstä kannattaa punahiuksisuutta aiheuttavaa geeniä. Tutkimustulos kuitenkin osoittaa, että geeni näyttää olevan suotuisa luonnonvalinnan kannalta, sillä sitä esiintyy väestössä edelleen.

Tutkijat eivät osaa tarkalleen nimetä, mihin ilmiö voisi liittyä.

– Ehkä punaiset hiukset olivat etu neljä tuhatta vuotta sitten. Tai ehkä ne liittyivät johonkin toiseen, tärkeämpään ominaisuuteen, tutkijat toteavat brittilehti Guardianille.

Yksi selittävä syy voi olla se, että punahiuksisilla on muita parempi kyky tuottaa D-vitamiinia. Se on antanut heille paremmat mahdollisuudet selviytyä pohjoisilla alueilla, missä auringonvaloa on vähän.