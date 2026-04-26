Venäjällä yritetään luoda rokotetta ikääntymistä vastaan

Venäjällä on alettu kehittää ikääntymisen vastaista rokotetta. Kyseessä on solujen ikääntymismuutoksiin liittyvän geenin estäjä, kertoi tiede- ja korkeakouluministeriön varaministeri Denis Sekirinski.
– RAGE-geeni on reseptori, jonka aktivoituminen käynnistää solun ikääntymisen. Tämän geenin estäminen puolestaan voi pidentää solun nuoruutta. Tähän pohjautuu kunnianhimoinen tehtävä: kehittää maailman ensimmäinen geeniterapeuttinen valmiste, joka kohdennetusti estää kyseisen reseptorin”, hän kertoi Saranskissa Mordvan tasavallassa järjestetyssä terveen pitkän iän konferenssissa uutistoimisto TASSin mukaan.
Rokotteen kehittämisestä vastaa Ikääntymisen biologian ja lääketieteen instituutti. Sekirinskin mukaan hanke perustuu edistyksellisiin geneettisiin ratkaisuihin ja sitä pidetään lupaavimpana lähestymistapana vanhenemisen vastaiseen taisteluun.
Aiemmin Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova lupasi, että maassa aletaan valmistaa lääkettä ikääntymistä vastaan. Hänen mukaansa valmiste on valmis vuosina 2028–2030.
– Jonkin aikaa sitten saatoimme sanoa, että tämä on uskomatonta tulevaisuutta, mutta nyt se on jo todellisuutta, Golikova vakuutti.
Kehitystyötä tehdään osana kansallista hanketta ”Uudet teknologiat terveyden säilyttämiseksi”, jonka Vladimir Putin käynnisti vuonna 2025. Kremlin lähellä oleva taho kertoi Meduzalle, että hankkeen taustalla oli presidentin ystävän, ”ikuisesta elämästä ja venäläisestä genomista hourailevan” Kurtsatovin instituutin johtajan Mihail Kovaltšukin ”pakkomielle”.
Hän johtaa jo kotimaisten genetiikan kehityshankkeiden ohjelmaa, jossa mukana on myös Putinin vanhempi tytär, endokrinologi Maria Vorontsova.
Lisäksi vuonna 2025 Putin käynnisti kansallisen hankkeen ”Pitkä ja aktiivinen elämä”. Näihin kahteen hankkeeseen – ”Pitkä ja aktiivinen elämä” sekä ”Uudet teknologiat terveyden säilyttämiseksi” – aiotaan käyttää yhteensä yli 2 biljoonaa ruplaa.
Putin on asettanut tavoitteeksi vuosikymmenen loppuun mennessä nostaa Venäjän keskimääräinen elinajanodote 78 vuoteen ja vuoteen 2036 mennessä 81 vuoteen. Tällä hetkellä se on 74,2 vuotta.
Putin itse on 73-vuotias. Useimpien maan ylimpien virkamiesten ikä on suunnilleen sama, kun taas Venäjän miesten keskimääräinen elinajanodote on 68 vuotta.