Yli 500 toimittajaa pidätetty tänä vuonna

Tänä vuonna pidätettyinä on ollut 533 toimittajaa eri puolilla maailmaa, ilmenee kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosiraportista. Määrä on ennätyksellisen suuri.

Määrä on yli 13 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna, jolloin tehtiin aiempi kielteinen ennätys. Aktiivisimpia vangitsijoita ovat Kiina (110 pidätettyä), Myanmar (62), Iran (47), Vietnam (39) sekä Valko-Venäjä (31). Naisia on pidätettyinä 78, mikä on peräti 30 prosentin kasvu viime vuoteen ja aiempaan ennätykseen.

– Diktatoriset ja autoritaariset hallitukset täyttävät vankilansa nopeammin kuin koskaan vangitsemalla toimittajia. Ennätysmäärä pidätettyjä toimittajia vahvistaa uhkaavan ja kiireellisen tarpeen vastustaa näitä häikäilemättömiä hallituksia. Meidän on laajennettava aktiivista solidaarisuuttamme kaikille niille, jotka kantavat journalistista ihannetta vapaudesta, riippumattomuudesta ja moniarvoisuudesta, Toimittajat ilman rajoja-järjestön johtaja Christophe Deloire sanoo tiedotteessa.

Deloire vaatii aktiivisia ja kiireisiä toimia häikäilemättömiä yksinvaltiaita vastaan. Järjestö painottaa, että missä sananvapautta on vähiten, siellä myös tapetaan ja vangitaan eniten.

Tilanne on heikentynyt entisestään sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa tämän vuoden helmikuussa.

– Ukrainassa on kuollut ainakin kahdeksan toimittajaa ja Venäjällä oikeastaan koko vapaa media on tukahdutettu. Poikkeuksellisen törkeä on arvostetun tutkivan toimittajan Ivan Safronovin 22 vuoden tuomio, joka langetettiin täysin julkisten tietojen kertomisesta, listaa Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtaja Yrsa Grüne-Luoma.

Lähes 60 toimittajaa kuollut työssään

Toimittajia on kuollut tänä vuonna väkivaltaisesti kaikkiaan 57. Hälyttäviä tekijöitä on monia.

– Menetimme toimittajia miltei 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja yhä enemmän heistä oli naisia. Naisten osuus työssään kuolleista toimittajista oli vain neljä prosenttia kaksi vuotta sitten, nyt jo 12 prosenttia. Todella pelottavaa on, että tänä vuonna surmansa saaneista lähes 80 prosenttia tapettiin tarkoituksella heidän työhönsä liittyen, kuvailee Grüne-Luoma.

Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut sotatilanteessa surmansa saaneiden osuutta, vaarallisin maa toimittajille on Meksiko 11 surmatulla toimittajalla. Yhdistettynä Haitin kuuteen ja Brasilian kolmeen kuolonuhriin, Meksikon tilasto nostaa Etelä-Amerikan kaikkiaan maailman vaarallisimmaksi alueeksi toimittajille.

Kateissa toimittajia on maailmalla kaikkiaan peräti 49, joista kaksi on kadonnut tänä vuonna. Panttivankeina on 65 toimittajaa, kaikki heistä Lähi-idässä. Ylivoimaisesti suurin riski joutua panttivangiksi on Syyriassa, jossa toimittajia on kaapattuina 42.