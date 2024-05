Yle: Tässä maakunnassa on eniten aseita

Poliisin tilastojen mukaan Suomessa on noin 1,5 miljoonaa luvallista asetta, mikä on määrällisesti suunnilleen sama luku kuin kymmenen vuotta sitten. Asiasta kertoo Yle.

Määrällisesti eniten erilaisia aseita oli poliisihallituksen tilastojen mukaan Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa aseita on 229 000. Asukaslukuun suhteutettuna aseita on kuitenkin eniten Lapissa, jossa tasan jaettuna aseita on enemmän kuin joka toisella lappilaisella.

– Metsästys on yleisin käyttötarkoitus, johon lupia myönnetään. Luonnollisesti aseitakin on sitten eniten siellä, missä on parhaat edellytykset metsästykselle, Poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Ranta arvioi Ylelle.

Käsiaseita löytyy eniten suhteessa väkilukuun Lounais-Suomesta. Määrällisesti eniten käsiaseita löytyy taas Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelta. Tilastojen mukaan aseluvissa on eniten kasvua Länsi-Uusimaalla, jossa aselupien määrä on kasvanut yli 27 prosenttia.

Käsiaseiden suurta määrää etelässä selittää Rannan mukaan vilkas ampumaharrastustoiminta. Suuremmista kaupungeista löytyy esimerkiksi sisäampumaratoja, ja mahdollisuudet urheiluammunnalle ovat hyvät.

Koko maassa on myös runsaasti luvattomia aseita, jotka eivät siten ole laskuissa mukana.