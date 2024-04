Yle: Finnairin koneen moottori piti sammuttaa ilmassa

Finnairin Chicagosta Helsinkiin matkalla ollut lento joutui tekemään välilaskun New Yorkiin sen jälkeen, kun koneeseen tuli moottorivika. Asiasta kertoo Yle.

Lento AY10 lähti Chicagosta kohti Helsinkiä noin iltakymmeneltä paikallista aikaa, aamuviideltä Suomen aikaa. Flightradarin mukaan noin puolentoista tunnin lennon jälkeen kone joutui kuitenkin kääntymään kohti New Yorkia sen lentäessä kanadalaisen Quebecin maakunnan yläpuolella.

Kone laskeutui onnistuneesti New Yorkin John F. Kennedyn lentoasemalle noin keskiyöllä paikallista aikaa, aamuseitsemältä Suomen aikaa.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan kone joutui tilanteessa sammuttamaan toisen moottoreistaan.

– Toiseen moottoriin tuli vika ja moottori jouduttiin sen vuoksi sammuttamaan. Sitten kone ”diverttasi” eli kääntyi New Yorkiin, johon se laskutui turvallisesti, Tallqvist kertoo.

Koneen kyydissä oli 194 matkustajaa ja noin kymmenen miehistön jäsentä. Itse kone oli malliltaan Airbus A330-300. Airfleetsin mukaan kone toimitettiin Finnairille maaliskuussa 2009, eli se on hieman yli 15 vuotta vanha.

Tallqvist muistuttaa, että lentokonetta pystyy lentämään hyvin vain yhdellä moottorilla. Myös laskeutuminen onnistuu tällaisessa tilanteessa normaalisti.

– Varmasti on matkustajista tuntunut erikoiselta, kun Helsinkiin ollaan menossa ja New Yorkiin päädytään, mutta tällaisiin tilanteisiin lentäjät on koulutettu ja niihin ollaan varauduttu, Tallqvist toteaa.

New Yorkissa kone joutuu tarkastukseen. Tilanteesta saattaa aiheutua muutoksia ja perumisia muihin Finnairin lentoihin. Lennolla olleet matkustajat taas reititetään uudelleen määränpäähänsä tai majoitetaan, mikäli tarve vaatii.