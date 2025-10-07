Yksi osakas voi kaataa koko taloyhtiön, ongelma yleistyy nyt nopeasti

Isännöintiliitto on huolissaan yleistyvästä ilmiöstä, jossa osakkaan maksulaiminlyönteihin ei voida puuttua hallintaanotolla. Perinteisesti hallintaanotto on ollut tehokas keino turvata taloyhtiön saatavat vastikerästitapauksissa.

– Hallintaanotto ei auta, jos asuntoa ei saada vuokrattua. Vastikevelan määrä vain kasvaa, jos vuokratuotolla sitä ei saada lyhennettyä, kiteyttää Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama tiedotteessa.

– Valitettavasti kyse ei ole pelkästään yksittäisistä tapauksista, vaan näitä tulee lakineuvonnassamme vastaan useasti. Suomi on jakautunut yhä enemmän taantuviin ja kasvaviin alueisiin, mikä näkyy selvästi myös vuokra-asuntojen kysynnässä, summaa Valkama.

Kun taloyhtiössä on osakas, joka ei maksa yhtiövastikkeitaan, muut osakkaat joutuvat maksamaan myös tämän osuuden. Jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevan taloyhtiön tilanne voi ajautua tämän takia vielä syvempään ahdinkoon tai jopa konkurssin partaalle.

– Ei ole taloyhtiön eikä muiden osakkaiden etu, jos taloyhtiössä on vapaamatkustajia. Kulut pysyvät ennallaan, mutta yksi tai pahimmassa tapauksessa useampi maksaja puuttuu, sanoo Valkama.

Hallintaanoton lisäksi taloyhtiö voi periä osakkaalta velkoja oikeusteitse. Menettelyn tavoitteena on saada viime kädessä ulosoton suorittaman pakkomyynnin kautta perinnässä olevat velat maksettua. Ulosotto ei kuitenkaan ryhdy realisoimaan velallisen omaisuutta, jos sillä ei ole mitään myyntiarvoa tai arvo on jopa negatiivinen.

– Taloyhtiö on täydellisessä pattitilanteessa, jos oikeudellinen perintä ei johda mihinkään, eikä hallintaanotettua huoneistoa pystytä vuokraamaan ollenkaan tai käypä vuokrataso on niin alhainen, että velka kasvaa hallintaanotosta huolimatta, toteaa Valkama.

– Näissä tilanteissa mitään helppoa ratkaisua ei ole olemassa. Joissain taloyhtiöissä omien osakkeiden hankkiminen voi auttaa katkaisemaan velkojen kertymisen, mutta menettely edellyttää sitä, että osakas haluaa luopua osakkeistaan. Jos omistaja pysyy passiivisena tai kieltäytyy luovuttamasta osakkeita taloyhtiölle, ei pakkokeinoja ole käytettävissä ainakaan nykylainsäädännön puitteissa, kertoo Valkama.

