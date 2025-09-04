Eikö taloyhtiössäsi ole ammatti-isännöitsijää? Tämä virhe maksaa helposti tuhansia

Julkisuuteen nousee ajoittain esiin tapauksia, joissa taloyhtiön tai osakkaan asiat ovat menneet solmuun. Vaikka isännöintikään ei aina näyttäydy positiivisessa valossa, olisi moni solmu voinut olla vältettävissä, mikäli taloyhtiössä olisi ollut ammatti-isännöitsijä. Moni asukas ei tiedä, mitä kaikkea isännöinnin työhön kuuluu ja mitä hyviä puolia ammatti-isännöinnissä on.

– Isännöitsijän tehtävä on olla taloyhtiön luottohenkilö, asiantuntija ja moniosaaja. Luottamus lunastetaan ammattitaidolla, jolla viedään taloyhtiötä suunnitelmallisesti eteenpäin niin arjessa kuin myös esimerkiksi korjaushankkeissa, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva tiedotteessa.

Isännöintiliitto luettelee myös syyt sille, miksi taloyhtiöllä kannattaa olla oma ammatti-isännöitsijä. Monilta taloyhtiön ongelmilta voidaan välttyä, jos asioita on hoitamassa ammattitaitoinen ja asioista tietävä ihminen.

Pitää huolta taloyhtiön ja osakkaiden asunto-omaisuudesta

Hyvin ja suunnitelmallisesti hoidettu taloyhtiö on keskeinen tekijä asuntojen arvon säilymisessä. Korjaushankkeet tehdään ajallaan, niihin on varauduttu ja kustannukset otettu huomioon.

– Oma asunto on suomalaisen suurin omaisuuserä ja yhden isännöitsijän työpöydällä niitä on keskimäärin sadan miljoonan euron arvosta. Ei ole ihan sama kuka tai miten tätä varallisuutta hoidetaan. Isännöinnin tulee olla taloyhtiön puolenpitäjä ja ajaa yhtiön edun mukaisia ratkaisuja, toteaa Koro-Kanerva.

– Isännöinti ei ole pelkästään taloyhtiön arjesta huolehtimista. Hyvä ja osaava isännöinti varmistaa asuntojen arvon säilymisen ja parhaassa tapauksessa arvo jopa nousee, jatkaa Koro-Kanerva.

Taloudellinen suunnitelmallisuus, jota myös pankit arvostavat

Isännöintiliitto muistuttaa, että isännöitsijä vastaa realistisen budjetin laadinnasta ja pitää taloyhtiön talouden tasapainossa. Hyvin hoidettu taloyhtiö on pankin silmissä vakaa kohde, jonka on helpompi saada lainaa tarvittaessa. Kun vastikkeet ovat oikealla tasolla, taloudelliset puskurit ovat kunnossa ja vastikeperintä on ajan tasalla, yhtiössä ei yleensä tule ennakoimattomia kuluja, joiden vuoksi pitäisi periä ylimääräisiä vastikkeita suunnittelematta. Isännöinnin tehtävä on varmistaa tässä mielessä mahdollisimman yllätyksetön arki.

Kiinteistön ylläpito ja pitkäkestoinen kehittäminen

Taloyhtiön johtaminen ei ole liiton mukaan ”sprintti vaan maraton”. Isännöitsijä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa pitkän aikavälin korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat ja huolehtii, että kaikki rutiinit hoidetaan asianmukaisesti. Asukkaan näkökulmasta tällä varmistetaan, että talossa on turvallista ja terveellistä asua.

Asunnon ostajan kannalta ammatti-isännöitsijän kohteessa on taatummin paperit, joista ostoaikeissa oleva pääsee kärryille taloyhtiön teknisestä kunnosta ja tulevista korjaushankkeista. Tämä varmistaa sen, että asunto menee yleensä helpommin kaupaksi. Ammatti-isännöinti on monesti tae siitä, että taloyhtiön asiat ovat hyvin ja asianmukaisesti hoidettu ja tätä markkinoilla arvostetaan.

Arjen sujuvuus ja helppous asukkaille

Kun isännöintiyritys hoitaa taloyhtiön maksuliikenteen, viestinnän, kaikki juoksevat asiat ja valmistelee yhtiön isot päätökset ne tulevat tehtyä ajallaan ja asukkaat voivat elää turvallista, vakaata arkea. Ammatti-isännöinnillä on usein myös järjestelmät, joista osakkaat pääsevät hakemaan tarvitsemansa tiedot tai tekemään erilaisia ilmoituksia ja pyyntöjä.

Isännöinti huolehtii, että taloyhtiön arki sujuu ja asumisen ongelmatilanteet ratkaistaan. Kun taloyhtiön prosessit toimivat sujuvasti taustalla ja päätökset valmistellaan hyvin, taloyhtiön hallituksen jäsenille jää päätöksentekijän rooli ja enemmän aikaa keskittyä taloyhtiön kehittämiseen yhdessä isännöitsijän kanssa.

Kustannustehokkuus, lakiosaaminen, neuvonta ja ongelmatilanteiden ratkaisu

Isännöitsijällä on usein hyvä kokonaiskuva kustannustasoista. Taloyhtiö voi saada säästöä isännöinnin kautta, sillä ammatti-isännöitsijällä on kyky kilpailuttaa tarjouksia, se tuntee ammattitaitoisia ja luotettavia toimijoita, joiden kanssa sujuvat sekä yllättävät ja nopeaa reagointia vaativat tilanteet, että suunnitelmalliset korjaus- ja ylläpitotoimet. Isännöitsijä etsii aina taloyhtiölle sopivimmat ratkaisut. Moni asumiseen liittyvä asia on laissa määritelty.

– Isännöinti tuntee alan lainsäädännön ja toimii sen mukaan. Niin suurta tai pientä ongelmaa tai haastetta ei useinkaan löydy, etteikö isännöinnistä saisi siihen tarvittaessa apua, Isännöintiliitto muistuttaa.