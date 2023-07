Amerikkalaiskenraali: Olemme sodassa vuonna 2025

Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraali, Air Mobility Command -joukkojen komentaja Mike Minihan on herättänyt huomiota jyrkillä näkemyksillään, uutisoi The Washington Post. Neljän tähden kenraalin varoituksia Kiinan uhasta kuunnellaan maan turvallisuuspoliittisten haukkojen keskuudessa, mutta Minihan arviot ovat myös herättäneet huolta ja ihmetystä Yhdysvaltojen asevoimien piirissä.

Kenraali on useaan otteeseen varoittanut Yhdysvaltojen olevan sodan partaalla Aasiassa. Minihan näkemykset ylittivät uutiskynnyksen ensimmäisen kerran tammikuussa, jolloin hänen ilmavoimien käyttöön laatimansa muistio vuodettiin julkisuuteen. Muistiossa kenraali arvioi Yhdysvaltojen ja Kiinan ajautuvan sotilaalliseen konfliktiin lähivuosina.

– Toivon olevani väärässä. Uskon, että taistelemme vuonna 2025, hän kirjoittaa.

Yli puoli vuotta muistion julkistamisen jälkeen Minihan seisoo yhä sanojensa takana. The Washington Postille hän kuitenkin korostaa, ettei arviota ollut tarkoitettu julkisuuteen. Samalla Minihan toteaa, että hänen tehtävänään on ”pitää huolta siitä, että joukkoni ovat käskyn tullessa valmiita voittamaan”.

Minihanin esikunnassa palvelevan kenraalimajuri Darren Colen mukaan kenraalin ennustukseen vuonna 2025 alkavasta sodasta ei sisäisissä keskusteluissa ikinä viitata, mutta mahdolliseen konfliktiin varautumista pidetään joka tapauksessa kiireellisenä tehtävänä.

– Saada ihmiset ymmärtämään, että maailma ja toimintaympäristömme on muuttunut, se on ollut suuri urakka, Cole kuvailee esimiehensä tehtävää.

Puheissaan ja kirjoituksissaan Minihan spekuloi suorasanaisesti sodan mahdollisuudella. Muistiossaan hän kehotti sotilaitaan ”tähtäämään vihollista päähän” sekä hoitavan kotiasiansa jo valmiiksi kuntoon.

Yhdysvaltojen kongressissa kenraalin varoitukset on otettu kiitollisuudella vastaan Kiina-haukkojen piirissä, mutta osa Minihanin kollegoista on myös ihmetellyt kenraalin jyrkkiä muotoiluja. Yksi The Washington Postin haastattelemista lähteistä pelkäsi Kiinan tulkitsevan Minihanin puheet ”eskalaatioksi”. Toisen lähteen mukaan Minihan nauttii yhä asevoimien ylimmän johdon luottamusta.

Minihanin esimies, ilmavoimien komentaja Charles Q. Brown on kertonut olleensa ”pettynyt” joihinkin Minihanin muistion osiin, mutta olevansa samaa mieltä varautumisen kiireellisyydestä. Brown on presidentti Joe Bidenin ehdokas puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajaksi, eli käytänössä asevoimien komentajaksi.

– Minä en pidä sotaa vääjäämättömänä, niin kuin ei pidä kukaan mukaan. Mutta pelote syntyy varautumisesta, niin kuin myös ratkaiseva voitto, Minihan puolustaa synkkää arviotaan.