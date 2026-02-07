Verkkouutiset

Zaporižžjan ydinvoimala. AFP / LEHTIKUVA / OLGA MALTSEVA

Ydinvoimalat vähentävät tuotantoaan pommitusten takia Ukrainassa

Moskova on toistuvasti kohdistanut iskunsa sähköinfraan huippukysynnän aikana.
Venäläisten ohjusten ja droonien pommittaessa Ukrainan energialaitoksia, jakeluverkko on ylikuormitettu, mikä pakottaa ydinvoimalat vähentämään tuotantoaan. Venäjän jatkuvan pommituksen vuoksi Ukrainan energiasektorilla on edelleen voimassa hätätila.

Ukrainan energiaministeriö kertoo Kyiv Postin mukaan, että ”vihollinen laukaisi massiivisen drooni- ja ohjusiskun sähköasemille sekä 750 kV:n ja 330 kV:n ilmajohtoihin”. Tämän vuoksi ydinvoimalat joutuivat vähentämään tuotantokapasiteettiaan.

Vaurioitunutta sähköjärjestelmää tasapainotetaan tuomalla sähköä ja toteuttamalla toimenpiteitä kulutuksen rajoittamiseksi.

Ukrainan valtion omistama sähkönsiirtoverkonhaltija ja suurjännitelinjojen ainoa operaattori Ukrenergo on lisännyt sähköjen ajoittaisia katkaisemisia, ja useimmilla Ukrainan alueilla on otettu käyttöön hätäaikatauluja.

Ministeriö korosti, että rajoitusten pääasiallinen syy on sähkön siirto- ja jakelujärjestelmän voimalaitoksiin ja sähköasemiin kohdistuneet massiiviset hyökkäykset.

– Venäjän jatkuvan pommituksen vuoksi Ukrainan energiasektorilla on edelleen voimassa hätätila, joka vaatii mahdollisimman suurta yhteistyötä kaikilta valtion ja alueellisilla yksiköillä, ministeriö sanoi.

Venäjän joukot hyökkäsivät lauantaina DTEK:n lämpövoimalaitoksiin eri puolilla Ukrainaa. Tämä on kymmenes massiivinen hyökkäys yhtiön laitoksiin sitten lokakuun 2025.

Viimeisimmät iskut tapahtuivat aikana, jota Ukrainan viranomaiset ja analyytikot kuvailevat kylmimmäksi ja vaikeimmaksi talveksi sitten Moskovan aloittaman täysimittaisen hyökkäyksen.

