Uusi ennuste: Työttömyys kääntyy laskuun

Suomen Pankin väliennusteen perusteella vuosina 2026–2028 Suomen talous kasvaa aiemmin arvioitua hitaammin, koska Iranin sodan aiheuttama energiashokki heikentää talouden näkymiä.

Energiakriisi kiihdyttää hintojen nousua, mutta vaikutukset inflaatioon riippuvat oleellisesti energian tarjontahäiriöiden kestosta. Työttömyys alkaa tänä vuonna pienentyä.

Suomen talous kääntyi kasvuun vuoden 2025 lopulla yksityisen kulutuksen ja investointien vetämänä, ja kasvu jatkui alkuvuonna 2026. Ennustetta on kuitenkin tarkistettu alaspäin, sillä Iranin sodan aiheuttama energian hintojen nousu jarruttaa kasvua.

Väliennusteen mukaan BKT kasvaa 0,6 prosenttia vuonna 2026, ja kasvun ennustetaan yltävän 1,4 prosenttiin vuonna 2027. Vuonna 2028 talous kasvaa 1,5 prosenttia.

Kasvunäkymää sumentavat erityisesti suuri epävarmuus Iranin sodasta ja edelleen jatkuva Ukrainan sota. Myös kansainvälisen kaupan jännitteet ovat voimistuneet Yhdysvaltojen tullipolitiikan muutosten vuoksi.

– Lähtökohta kuluvan vuoden kasvulle oli jopa hieman joulukuussa ennustettua parempi, mutta energian hintojen nousu jarruttaa kasvua. Hidastumisesta huolimatta kasvun odotetaan jatkuvan. Näkymät voivat kuitenkin nykyisessä maailmantilanteessa muuttua nopeasti, Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala toteaa.

Inflaatio hidastui vuoden 2025 aikana, mutta kuluvan vuoden aikana inflaation ennustetaan nopeutuvan 1,9 prosenttiin. Vuonna 2027 inflaatio hidastuu 1,5 prosenttiin, ja ennustejakson lopulla se hiukan nopeutuu 1,8 prosenttiin.

Persianlahden öljy- ja maakaasukuljetusten pysähtyminen nostaa erityisesti polttoaineiden hintoja Suomessa. Polttoaineiden hinnan nousu välittyy viiveellä muun muassa ruoan ja teollisuustuotteiden hintoihin. Ennusteessa oletetaan, että energiasokin kesto jää kuitenkin suhteellisen lyhyeksi ja sen välittyminen muihin hintoihin maltilliseksi.

– Energian kallistuminen nostaa kuluttajahintoja tänä vuonna, mutta vaikutus ensi vuodelle riippuu olennaisesti energian tarjontahäiriön kestosta, Juuso Vanhala sanoo.

Työttömyys tasaantuu ja alkaa myöhemmin pienentyä

Työmarkkinatilanne pysyi heikkona vuonna 2025 ja työttömyysaste nousi korkeaksi. Vuonna 2026 työttömyysasteen arvioidaan olevan 10,2 prosenttia, mutta työllisyystilanne kohenee, kun suhdanne paranee.

Vuonna 2027 työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,7 prosenttiin ja edelleen 9,2 prosenttiin vuonna 2028.

Ennuste sisältää vaihtoehtoisia laskelmia talouden kehityksestä. Ulkoisen toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet, ja erityisesti Iranin sodan vaikutukset energiamarkkinoihin muodostavat ennusteen keskeisen epävarmuustekijän.

Laskelmissa energian tarjontahäiriöiden pitkittyminen voi kiihdyttää inflaatiota ja hidastaa kasvua usean vuoden ajan.