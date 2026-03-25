Ekonomistin arvio energiatuesta: Ongelma voi pahentua

Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta sekä nostaa energian ja logistiikan kustannuksia pk-yrityksissä.

Suomen Yrittäjät kehottaa hallitusta pidättäytymään energian ja polttoaineiden laajamittaisista veronalennuksista ja hintasääntelystä. Veroalet voivat jopa pahentaa tilannetta.

– Jos veronalennukset lisäävät kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla, ongelma vain syvenee, SY:n johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti toteaa tiedotteessa.

Esimerkiksi Italiassa polttoaineen hinnannousua on jo rajoitettu osin valmisteveron alennuksilla. Tällaisilla ratkaisuilla on Puontin mukaan riskinsä koko Euroopan energiamarkkinoille. Vuonna 2022 alkaneen Ukrainan sodan energiakriisistä voidaan vetää tiettyjä johtopäätöksiä.

– Kun energia on niukkaa, keskeistä on kysynnän sopeutuminen. Laajat tukitoimet voivat lievittää hintojen välitöntä vaikutusta, mutta samalla ne heikentävät kannustimia energiansäästöön, pääekonomisti sanoo.

Yrittäjien mukaan tehokkaampi ratkaisu olisi kohdentaa tuki tarvittaessa suoraan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Samalla säilytettäisiin markkinahintojen ohjausvaikutus.

Päivi Puonti huomauttaa, että Suomella ja monilla muilla velkaisilla Euroopan mailla ei ole varaa laajamittaisiin tukipaketteihin tai yritysten kilpailuympäristön rapauttamiseen.

– Julkinen talous ei kestä uusia pysyviä tukirakenteita. Tarvitaan harkittuja ja kohdennettuja ratkaisuja.

Euroopan komissio valmistelee valtiontukisääntöjen joustavoittamista erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden tukemiseksi. Samalla EU-johtajat ovat linjanneet, että päästökaupan keskeinen rooli säilyy.

Lähi-idän tilanne lisää hallitukselle odotuksia vahvistaa yrittäjien toimintaympäristöä huhtikuun kehysriihessä.

– Kehysriihessä hallituksen on huolehdittava toimintaympäristöstä muilla tavoin: yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava, hankintalain uudistus on toteutettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava, Puonti toteaa.