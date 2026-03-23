Maailman kaasutoimitukset voivat romahtaa 10 päivässä

Nesteytetyn maakaasun (LNG) maailmanlaajuinen tarjonta on romahtamassa lähipäivinä, kun viimeiset Persianlahdelta ennen konfliktia lähteneet tankkerit saapuvat perille satamiin.

Erityisen kovaa isku uhkaa Aasiaa, joka on riippuvainen alueen kaasusta.

Financial Timesin mukaan Qatarista ja Arabiemiraateista ennen Hormuzinsalmen sulkeutumista lähteneet viimeiset LNG-alukset ovat nyt saapumassa Aasiaan ja Eurooppaan. Aasia ostaa noin 90 prosenttia Persianlahden LNG-viennistä.

Aasiaan on tulossa enää yksi lasti, kun taas Eurooppaan on vielä matkalla kuusi toimitusta pidemmän merimatkan vuoksi.

Kriisin seuraukset tuntuvat erityisesti Etelä-Aasiassa. Pakistan tuo noin 99 prosenttia LNG:stään Qatarista, ja maan terminaalit toimivat enää kuudesosalla normaalista kapasiteetista. Kaasun jakelun arvioidaan pysähtyvän kokonaan maaliskuun loppuun mennessä.

– Sen jälkeen olemme täysin ilman kaasua. Emme tiedä, milloin seuraava lasti tulee, Pakistan GasPortin toimitusjohtaja Iqbal Ahmed sanoo FT:lle.

Hinnat kaksinkertaistuivat

Kaasun hinnat ovat nousseet jyrkästi. Aasian LNG-markkinoilla hinta on noin kaksinkertaistunut sodan alun jälkeen.

Monet köyhemmät maat eivät pysty maksamaan markkinahintoja. Pakistan on yrittänyt hankkia kaasua muun muassa Euroopasta, Yhdysvalloista ja Afrikasta, mutta tarjoukset ovat olleet liian kalliita.

Vaihtoehtoja ei ole juurikaan tarjolla. Useat maat joutuvat siirtymään saastuttavampaan polttoöljyyn sähköntuotannossa ja rajoittamaan kotitalouksien kaasunkäyttöä. Pakistanissa ja Bangladeshissa on jo otettu käyttöön säännöstelyä.

Taiwanissa tilanne on hieman parempi, sillä korvaavia toimituksia on onnistuttu hankkimaan ainakin huhtikuun loppuun asti.

Kiina saa noin 30 prosenttia LNG-tuonnistaan Lähi-idästä, mutta sillä on omaa tuotantoa ja mahdollisuus lisätä hiilen käyttöä. Japani puolestaan on vähemmän altis kriisille, sillä vain noin kuusi prosenttia sen LNG:stä tulee Persianlahdelta.

Molemmat maat voivat tarvittaessa ostaa kaasua kalliimmilta spot-markkinoilta.

Taustalla Hormuzinsalmen sulku

Kriisi juontaa juurensa Iranin vastatoimista, joiden myötä LNG-vienti Hormuzinsalmen kautta tyrehtyi lähes kokonaan. Lisäksi Iranin iskut vaurioittivat vakavasti Qatarin Ras Laffanin tuotantolaitosta.

Qatarin energiaministerin mukaan noin 17 prosenttia maan LNG-kapasiteetista on poissa käytöstä jopa 3–5 vuoden ajan. Tämä kiristää markkinoita myös pitkällä aikavälillä.

Monissa Aasian maissa kriisi näkyy jo konkreettisesti. Esimerkiksi työviikkoja on lyhennetty energian säästämiseksi, ja sähkön saatavuus on heikentynyt.

Edessä voi olla pitkä sopeutuminen.

– Näen edessä yhden erittäin haastavan vuoden, jota seuraa vielä kaksi tai kolme vaikeaa vuotta, Ahmed arvioi.