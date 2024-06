Ydinsukellusvene Kuubaan, mukana ollut fregatti otti Nato-koneen tähtäimeen

Venäjän Pohjoisen laivaston moderni ja raskaasti aseistettu ydinsukellusvene vierailee Kuubassa 12.–17. kesäkuuta, uutisoi The Barents Observer.

Ydinsukellusvene on osa Venäjän laivaston neljän aluksen osastoa, jotka vierailevat Kuuban pääkaupunki Havannan satamassa. Ydinsukellusveneen lisäksi Kuubaan seilaa kolme pinta-alusta, fregatti Admiral Gorshkov, öljytankkeri Pashin sekä pelastushinaaja Nikolai Chiker.

Kuuban vallankumouksellisten asevoimien ministeriön lausunnon mukaan vierailu kuvastaa Kuuban ja Venäjän federaation historiallisia ja ystävällisiä suhteita. Ministeriö painottaa, ettei yhdelläkään aluksista ole ydinaseita.

Yhdysvaltalainen ydinaseasiantuntija Hans Kristensen kirjoittaa X:ssä epäilevänsä kuubalaisten varmuutta alusten ydinaseettomuudesta. Venäjän monikäyttöiset sukellusveneet on aseistettu risteilyohjuksin, jotka voidaan varustaa taktisilla ydinkärjillä.

Oman Yasen-M -luokkansa johtosukellusvene Kazan (K-561) saa voimansa neljännen sukupolven KTP-6 -ydinreaktorista. Sukellusveneen kerrotaan olevan Venäjän hiljaisin sukellusvene. Vuonna 2021 Pohjoisen laivastossa aloittanut sukellusvene voidaan varustaa Oniks- ja Kalibr-risteilyohjuksilla. Venäjän puolustusministeriön mukaan Kazan voidaan myös aseistaa hypersoonisilla ohjuksilla.

The Barents Observerin tietojen mukaan merimatkan alkuvaiheessa harjoittelutilassa ollut Fregatti Admiral Gorshkov otti partiointitehtävää suorittaneen Naton hävittäjän tähtäimeensä Norjan rannikon ulkopuolella.

Pohjoisen laivaston viestintäosasto julkaisi tällä viikolla videon, jossa fregatin miehistö laukaisi ilmaan lennokin tykistöharjoituksen maaliksi. Lisäksi fregatti kuljettaa Ka-27M -helikopteria, joka harjoittelee tiedustelulentoja matkan aikana.

Admiral Gorshkov on Venäjän uusimman fregattiluokan johtava alus. Se otettiin käyttöön vuonna 2018, ja sota-aluksessa voi olla Tsirkon-, Kalibr- ja Oniks-risteilyohjuksia sekä Otvet-sukellusveneohjuksia.

Cuban MOD says about Russian warships scheduled to visit the island mid-June: “None of the vessels is carrying nuclear weapons…” https://t.co/TL1Of6pafE

I wouldn’t expect them to but I wonder if the Cubans would be in a position to know.

— Hans Kristensen (@nukestrat) June 7, 2024