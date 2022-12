Wagner-ryhmä halutaan julistaa terroristijärjestöksi USA:ssa

Venäläinen palkkasotilasryhmä Wagner halutaan julistaa terroristijärjestöksi Yhdysvalloissa.

Edustajainhuoneesta sekä senaatista allekirjoituksia kerännyt aloite on saanut tukea kummaltakin puolueelta.

Wagner-ryhmällä on yli 8000 palkkasotilasta, joista iso osa on värvättyjä vankeja. Ryhmä on yhdistetty useisiin sotarikoksiin Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Palkkasotilasyhtiö Wagner on ollut merkittävässä roolissa koko hyökkäyssodan ajan. Ryhmä toimii erillään Venäjän asevoimista ja sen johdolla on läheiset välit Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Grateful to join my bipartisan, bicameral colleagues in introducing legislation that will designate Russian-based Wagner Group as the foreign terrorist organization it is and expose them in their true state as a murderous and criminal enterprise. https://t.co/BtdPVjO8iu

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 6, 2022