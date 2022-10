Venäjällä yli 8000 Wagner-palkkasoturia Ukrainassa

– Yksityisellä sotilasyhtiö Wagnerilla on yli 8 000 palkkasoturia mukana sotilasoperaatioissa Ukrainan alueella. Suurin osa yksiköistä on tällä hetkellä suoraan kontaktilinjalla. Suurin osa yhtiön joukoista on värvätty vangeista, Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto kertoo Ukrinformin mukaan.

Wagner-taistelijoiden tehtävänä on tukea pienempää ryhmää kokeneita palkkasotilaita. Wagnerin tappiot ovatkin suurimpia juuri varvättyjen entisten vankien kohdalla.

– Välttääkseen miehistöpulaa Wagner kouluttaa kiireesti useita satoja lisäpalkkasoturia vankien joukosta lähetettäväksi sota-alueelle, Ukrainan tiedustelupalvelu sanoo.

Venäjä on lokakuuhun mennessä lähettänyt ainakin 15 130 vankia Ukrainan vastaiseen sotaan kesän puolivälistä lähtien.

One of the most brilliant Russian journalists cites a conversation with a Russian military – he says the Wagner recruit life expectancy is 9 days https://t.co/ROY2reD1Ht

— Anton Barbashin (@ABarbashin) October 20, 2022