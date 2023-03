Wagner-johtaja varoittaa: Ukraina iskee 200000 sotilaan reserveillä

Venäläisen palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin väittää Ukrainan suunnittelevan kolmen erillisen iskun toteuttamista vapauttaakseen Venäjän miehittämiä alueita Ukrainassa.

Prigozhin on jatkanut julkista riitelyään Venäjän puolustusministeriön ja yleisesikunnan kanssa. Wagnerin joukot taistelevat Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä. Prigozhin on julkaissut sosiaalisessa mediassa lukuisia viestejä, joiden mukaan Wagnerin joukot eivät ole saaneet tarvitsemiaan ammustarvikkeita.

Ukrainan kerrotaan parhaillaan valmistelevan keväthyökkäystään pitämällä kokeneempia yksiköitä reservissä. FPRI-ajatuspajan vanhempi asiantuntija Rob Leen mukaan Ukraina ei ole sitonut kaikkia voimavarojaan rintamalle.

Prigozhin väittää sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla (jutun alla), että Ukrainalla on reservissä 200 000 sotilasta Itä- ja Koillis-Ukrainassa.

– Ukraina keskittää nämä joukot useisiin eri paikkoihin. Heillä on useita tavoitteita, hän sanoo wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

– He yrittävät todennäköisesti tehdä ensimmäisen iskun (rajan yli Venäjän) Belgorodin alueelle voidakseen käyttää sitä vaihtokaupoissa ja painostaakseen Venäjää. Siksi Belgorodin ja Ukrainan Harkovan alueen välistä rajaa pitää vahvistaa mahdollisimman paljon.

Prigozhinin mukaan ukrainalaiset suuntaavat toisen iskunsa Luhanskin alueelle ja yrittävät saada aikaan läpimurron Svatove-Kreminna-linjalla puskeakseen kohti itärajaa.

Hän kertoo Ukrainan kolmannen iskun keskittyvän Donetskin alueella sijaitsevaan Bahmutiin. Näin ukrainalaiset voivat iskeä Venäjän ryhmityksiin ja estää venäläisten etenemisen syvemmälle länteen.

Venäjän joukot eivät ole onnistuneet saartamaan Bahmutin kaupunkia lähes kuusi kuukautta kestäneiden taisteluiden aikana. Ukraina on toistaiseksi kyennyt huoltamaan joukkojaan Bahmutin länsipuolella sijaitsevasta Tshasiv Jarin kaupungista käsin.

– Ukraina on keskittänyt yli 80 000 sotilasta Bahmutin ympäristössä sijaitseviin Siverskiin, Slovjanskiin, Kramatorskiin, Družkivkaan, Kostjantynivkaan ja Tshasiv Jariin. He voivat yrittää edetä itään lyöden kiilan Wagnerin joukkojen läpi jakaen ne kahtia, Prigozhin sanoo.

Tämän jälkeen ukrainalaiset voisivat hänen mukaansa jatkaa etenemistään laajemmin ja erottaa Donetskin ja Luhanskin niin sanotut kansantasavallat toisistaan.

Prigozhin arvioi, että edellä mainittujen vaiheiden jälkeen Ukraina kääntää katseena Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueelle.

– Tavoitteena on Berdjanskin ja Melitopolin kaupungit sekä (Donetskin alueella sijaitseva) Mariupolin kaupunki. Näin he voisivat eristää Krimin niemimaan ja käydä Kertšinsalmen sillan kimppuun.

– Ukrainalaiset haluavat saavuttaa vuoden 1991 kansainvälisesti tunnustetut rajansa.

