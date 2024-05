Kiukku leviää Pauligin kahvin etiketistä – Viron ex-presidentti jyrähtää ”vinkuville venäläisille”

Viron venäjänkielisten keskuudessa on Postimees -lehden mukaan levinnyt ihmettelyä siitä, miksi Pauligin kahvipaketissa ei ole enää tuoteselostusta venäjän kielellä. Jopa Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on ottanut sosiaalisen median kohuun kantaa.

Keskustelu suomalaisen kahvinvalmistaja ympärillä alkoi viime viikolla, kun Venäjältä Viroon muuttanut yrittäjä Mihail Gruznov arvosteli viestipalvelu X:ssä Pauligin kahvipaketin uutta etikettiä.

– Ostin kokeiluun uuden Pauligin kahvin. Huomasin, että Baltian maissa yleisesti puhuttu venäjän kieli oli korvattu ukrainalla. Nyt pakkauksessa on viroa, latviaa, liettuaa ja ukrainaa. Ukrainalle osoitetun solidaarisuuden sijaan näen tässä vain typerää markkinointia, venäläismies kirjoittaa.

Kahvipaketin uudesta etiketistä on keskusteltu sittemmin paljon sosiaalisessa mediassa.

Viestiketjussa Gruznovia on muistutettu siitä, että Pauligilla ei ole enää liiketoimintaa Venäjällä. Siitä johtuen myöskään kahvipaketeissa ei ole enää tekstejä venäjäksi.

Myös ex-presidentti Toomas Hendrik Ilves on lähettänyt X:ssä venäläismiehelle kiukkuiselta vaikuttavan viestin.

– Tämä ei ole sinun maasi eikä yrityksesi. Venäjällä voit lukea venäjän kielellä niin paljon kuin haluat. Se (Venäjä) ei ole kaukana, Ilves toteaa viestiketjussa.

– Vinkuminen maassa, jossa olet vieraana, on töykeää. Emme pidä töykeistä ihmisistä.

– Olet asunut kaksi vuotta Virossa ja nyt jo vingut, ex-presidentti päivittelee.

Ilves hämmästelee sitä, että venäläiset tulevat Viroon levittämään ylimielistä isovenäläistä sovinismia, vaikka kotiin jäädessään heidät olisi todennäköisesti värvätty rintamalle kuolemaan.

– Viro ei ole vinkuvien venäläisten sosiaalitoimisto, Ilves toteaa.

P.S. You live in Estonia for 2 years and already whinge about the country.

Had you stayed in Russia, odds are you'd be a mobik in Ukraine, most likely dead. Instead you're just a whinging vatnik with a great chauvinist sense of entitlement living in a free country.

Estonia is…

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) May 3, 2024