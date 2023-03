Sotilasasiantuntija varoittaa harhakuvasta: Tämä on Bahmutin todellinen tilanne

Osa asiantuntijoista on verrannut Itä-Ukrainan Bahmutin tilannetta viime kesänä käytyyn taisteluun Sjeverodonetskin ja Lysitshanskin hallinnasta.

Venäläisjoukot saivat raunioituneet kaupungit lopulta haltuunsa massiivisen tykistötulen avulla, mutta kärsivät hitaassa etenemisessä mittavia tappioita. Kulutustaistelu avasi Ukrainalle mahdollisuuden iskeä Harkovan alueella ja työntää myöhemmin venäläiset pois Hersonista.

FPRI-ajatuspajan vanhempi asiantuntija Rob Lee toteaa Venäjän vakauttaneen rintamalinjansa loppuvuodesta liikekannallepanon turvin. Vetäytyminen Hersonista tehtiin hallitusti, mikä mahdollisti joukkojen siirtämisen muualle.

Ukrainalaisten eteneminen pysäytettiin talvella Kreminnan edustalle. Ukraina siirtyi tilapäisesti puolustuskannalle ja alkoi kouluttamaan uusia yksiköitä tulevia vastahyökkäyksiä varten.

– Taistelu Bahmutista alkoi yli kuusi kuukautta siten, mutta huomio siirtyi sinne talvella molempien osapuolten siirrettyä alueelle joukkoja Hersonista. Bahmutin poliittinen merkitys kasvoi molempien silmissä, Rob Lee kirjoittaa Twitterissä.

Kreml aloitti talvihyökkäyksensä tammikuun lopulla. Etenemistä yritettiin monin paikoin, mutta raskaita tappioita aiheuttaneet rynnäköt pysähtyivät pääosin Ukrainan puolustusasemiin.

Venäjän kannalta Bahmutin tilanne muuttui suotuisampaan suuntaan tammi–helmikuussa, jolloin Wagner-palkkasotilaat ja VDV-maahanlaskujoukot etenivät kaupungin sivustoille.

– Vaikka Bahmutin keskustassa on vahvoja rakennuksia ja tehtaita, koostuvat sivustat taloista, joissa ei ole kellareita. Talojen hyödyllisyys tuliasemina laskee niiden tuhoamisen jälkeen. Venäjän eteneminen sivustoilla saattoi huoltotiet suorasuuntaustulen kohteeksi, Rob Lee toteaa.

Ukraina lähetti tiettävästi Bahmutin etulinjaan heikosti koulutettuja reserviläisiä, sillä kokeneemmat yksiköt pyrittiin pitämään reservissä vastahyökkäyksiä varten. Tavoitteena oli ostaa aikaa ja aiheuttaa venäläisille mahdollisimman kovia tappioita.

Venäjän tykistötulen määrä kasvoi jälleen helmikuun lopulla, jolloin 106. maahanlaskudivisioona otti suuremman rintamavastuun. Rob Lee huomauttaa Wagner-komentajien saaneen muita suurempaa vapautta suunnitella omia hyökkäyksiään. Puolustuslinjan heikkoja pisteitä on etsitty erityisesti kohdista, joihin on sijoitettu Ukrainan aluepuolustusjoukkoja. Wagnerin värväämille vangeille ei ole annettu mahdollisuutta perääntyä.

– Bahmutilla on arvoa Venäjälle, koska se pyrkii valtaamaan koko Donbasin alueen. Venäläisjoukoilla on ollut vaikeuksia edetä kohti Kramatorskia ja Slavjanskia muista suunnista. Se on Ukrainan kannalta avainasemassa Donbasin puolustamisen kannalta, Lee jatkaa.

Asiantuntijan mukaan Ukraina on muodostanut ja kouluttanut uusia yksiköitä kolmeen eri armeijakuntaan. Keväthyökkäystä on valmisteltu samalla kun nykyisestä rintamalinjasta on pyritty pitämään kiinni. Osa joukoista on näin ollen pidetty tarkoituksella kaukana taisteluista.

– Tästä voi syntyä vaikutelma siitä, että Ukraina olisi häviöllä. Mutta todellisuudessa Ukraina ei ole sitonut kaikkea voimavarojaan rintamalle. Ukrainalla on parempi mahdollisuus saavuttaa merkittävä läpimurto kevään aikana kuin venäläisillä meneillään olevan hyökkäyksensä aikana, Rob Lee sanoo.

