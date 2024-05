Valtava drooni voi piileskellä merenpohjassa: Tämä on USA:n kehittämä Rausku

Yhdysvaltain laivaston kerrotaan saaneen valmiiksi ensimmäisen täysimittaisen testin Manta Ray (Paholaisrausku) -meridroonilla.

Northrop Grumman -yhtiön kehittämä futuristinen laite pystyy asettumaan horrosmaiseen tilaan merenpohjaan tarvittaessa hyvin pitkäksi ajaksi ilman tarvetta polttoainetäydennykselle tai muulle ylläpidolle. Itsenäisesti toimivan meridroonin on määrä antaa laivastolle uusia kyvykkyyksiä.

Yhdysvaltain asevoimien tutkimuslaitos Darpan ohjelmajohtaja Kyle Woerner sanoo Manta Rayn liukuvan vedessä energiatehokkaasti nosteen avulla. Telegraph-lehden mukaan uusi alus voisi haravoida pitkillä tehtävillään merialueita ja etsiä Kiinan tai Venäjän sukellusveneitä.

– Alukseen on suunniteltu useita erikokoisia tiloja hyötykuormaa varten, mikä mahdollistaa laajan skaalan erilaisia tehtäviä, Woerner toteaa.

Rausku-meridroonia on kokeiltu Kalifornian rannikon edustalla viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Venäjän laivasto ilmoitti viime vuoden tammikuussa hankkivansa 30 Poseidon-meridroonia, joita on kuvailtu autonomisiksi torpedoiksi tai minisukellusveneiksi. Ydinaseella varustettavan Poseidonin kantaman väitetään olevan noin 10 000 kilometriä.

Myös Ukraina on kehittänyt vauhdilla erilaisia kauko-ohjattavia aluksia ja miehittämättömiä sukellusveneitä. Veden alla kulkevan Maritshka-räjähdedroonin toivotaan tukevan taistelua Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan.

