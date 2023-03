Väite sabotaasista: Venäjän ammuspula tuntuu nyt koko rintamalinjalla

Venäjän joukkojen ammuspula tuntuu nyt koko rintamalinjalla Ukrainassa, sanoo Venäjän Rostovin alueen Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen virkailija Juri Mezinov.

Hän kertoo sosiaalisessa mediassa jakamalla videolla (jutun alla), että Wagner-palkkasotilasryhmän lisäksi myös muut joukot kärsivät ammustarvikepulasta.

– Kyse ei ole vain Wagnerista, vaan koko rintamalinjasta. Kenelläkään ei ole tarpeeksi ammuksia. Ammuksia ei ole, ymmärrättekö, hän sanoo.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän tykistön kranaattipula on todennäköisesti pahentunut niin paljon, että kranaatteja joudutaan säännöstelemään rajusti eri rintamalohkoilla.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on jatkanut julkista riitelyään Venäjän puolustusministeriön ja yleisesikunnan kanssa.

Wagnerin joukot taistelevat Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä. Prigozhin on julkaissut lähes päivittäin sosiaalisessa mediassa viestejä, joiden mukaan Wagnerin joukot eivät ole saaneet tarvitsemiaan ammustarvikkeita. Hän on myös varoittanut Ukrainan valmistelevan vastaiskua Bahmutin osittaisen saarron purkamiseksi.

Myös venäläiset sotilaat ja mobilisoidut reserviläiset ovat valittaneet pahenevasta ammustarvikepulasta sosiaalisessa mediassa julkaisemilla videoilla ja ääninauhoilla.

– Me elämme sota-aikaa. Kutsukaa sitä miksi haluatte, mutta poikiamme kuolee sadoittain. Eikä vain poikia, vaan kansamme parhaita ihmisiä, venäläisiä, Juri Mezinov sanoo.

– Minulle sanotaan, että ”et ymmärrä, kyse on politiikasta.” No, en haluakaan ymmärtää sitä. Näin aikaisemmin nuorukaisen, mutta nyt hän on kuollut, koska hän ei saanut tarpeeksi tukea tykistöltä. Kaikkialla Ukrainan rintamalinjalla saamme käskyn hyökätä, ja me hyökkäämme ilman tulitukea.

Mezinovin mukaan ammuspula on käsittämätön asia.

– Meillä on rajoitus (ammustarvikkeiden suhteen), koska tulitimme umpimähkään (taistelukentällä) ilman ilmatiedustelua ja koska joku ei miettinyt tätä asiaa loppuun asti.

– Ja nytkö me sitten yhtäkkiä päätimme alkaa säännöstellä ammuksia?

Mezinov epäilee, että kyse on sabotaasista.

– Se on sabotaasia. Voitte kutsua sitä miksi haluatte. Olen luottavainen sen suhteen, että asiasta vastaavat virastot tutkivat asiaa.

"We have no rounds!"

Yury Mezinov, a "A Just Russia" party functionary from the Rostov region, claims the shortage of ammunition in the Russian army is felt along the whole frontline. He believes it is sabotage as he cannot find another explanation. pic.twitter.com/tRQNA6Z3Sz

