Volodymyr Zelenskyi Norjassa – lahjoitushävittäjät yhä Belgiassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee parhaillaan Norjassa. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaaminen ja illallinen pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa. Saksasta Norjaan saapuneelle Zelenskyille Norjan-vierailu on neljäs.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan norjalaiset odottavat Zelenskyjilta kommenttia Norjan lahjoittamista F-16-hävittäjistä. Pääministeri Gahr Støre lupasi elokuussa 2023, että Norja toimittaisi F-16-koneita Ukrainalle.

Nyt, yli 2,5 vuotta myöhemmin yksikään kuudesta hävittäjästä ei ole selvinnyt sotaan. Aiemmin huhtikuussa NRK paljasti, että koneet olivat edelleen korjaamolla Belgiassa. Neljä Ukrainalle toimitetuista F-16-hävittäjistä ei ollut lentokelpoisia lähtiessään Norjasta. Ne lähetettiin osina laatikoissa. Sekä nämä neljä että kaksi koulutuksessa käytettyä konetta ovat nyt olleet korjaamolla Belgiassa noin vuoden ajan.

Norjalaislehti Verdens Gangin (VG) mukaan Norja oli viime vuonna suurin PURL-ohjelman rahoittaja. PURL on Naton yhteistyöohjelma, joka rahoittaa Ukrainan asehankintoja suoraan Yhdysvalloista. Viimeisin PURL-ohjelman mukainen tukipaketti, joka sisälsi viiden miljardin kruunun arvosta aseita, toimitettiin helmikuussa. Norjan osuus siitä oli 1,3 miljardia kruunua eli noin 116 miljoonaa euroa. Suurin osa paketista oli ohjuksia Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmille, kuten Patriot ja Norjassa valmistettu Nasams.

Ilmatorjunta voi liittyä myös tiistaiseen Norjan-vierailuun, sillä Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Yhdysvaltojen sota Iranissa vaikuttaa Yhdysvaltojen ilmatorjuntaohjusten toimituksiin.