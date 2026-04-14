Drooni tuhosi yhdellä iskulla puolet venäläisestä jalkaväkijoukkueesta

Ukrainan asevoimien drooni tuhosi yhdellä iskulla puolet kokonaisesta venäläisestä jalkaväkijoukkueesta, kertoo Ukrainan maavoimat Telegramissa.
Videomateriaali näyttää, kuinka Ukrainan drooni pudottaa räjähteen venäläissotilaita kuljettaneen kuorma-auton päälle.
– Yhdellä iskulla hyökkääjän joukkueesta eliminoitiin puolet. Vihollisen yrittäessä koota voimaa (hyökkäystä varten) 40. tykistöprikaatin droonin lennättäjät työskentelivät etuajassa. Yksi hyvin tähdätty osuma – ja vihollisryhmä lakkasi olemasta, Ukrainan maavoimat kertoo.
Videolla näkyy, kuinka iskusta selvinneet venäläissotilaat hyppivät ulos palavasta kuorma-autosta ja juoksevat pois. Myös ajoneuvo tuhoutui.
Taistelut jatkuvat Itä-Ukrainassa. Venäjän joukot yrittävät jatkuvasti luoda uhan Ukrainan puolustusvoimien logistiikalle Kostjantynivkan suunnalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Ukrainan 93. prikaatin ylivääpeli Vitali Pjasetskyi kertoo, että hyökkääjä yrittää todennäköisesti saartaa Kostjantynivkan.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Slovjanskin suunnalla. Venäjän joukot etenivät puolestaan Oleksandrivkan suunnalla.