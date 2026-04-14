14-vuotias varasti Norjasta bussin ja ajoi sen Ruotsiin

Teinipoika varasti bussin Norjasta ja ajoi sen Ruotsiin. Erikoinen tapahtumaketju sattui tiistain vastaisena yönä, kun bussiyhtiö Connect ilmoitti poliisille että sen bussin GPS-seuranta paikansi kulkuneuvon Ruotsin Uddevallaan.

Ruotsin poliisi pysäytti bussin Uddevallan ja Göteborgin välillä. Se oli siihen mennessä ajanut E6-tietä pitkin noin 170 kilometriä. Bussissa ei ollut matkustajia, mutta poliisi saattoi yllättyä kuljettajasta. Tämä oli vasta 14-vuotias.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n tietojen mukaan nuori bussivaras ei ollut asialla ensimmäistä kertaa. Marraskuussa Norjan Stavangerissa varastettiin samaten bussiyhtiö Connectin joukkoliikenneväline. Tuolloin alle 15-vuotias tekijä ajeli bussilla ympäriinsä noin kolme tuntia ennen kuin palautti sen.

Tuolloin NRK kertoi, että bussia kuljettanut henkilö kuvasi osia bussimatkasta ja julkaisi videon verkossa tai somessa. Sandnesin poliisiaseman päällikkö Magnus Jåtun kertoi NRK:lle, ettei asiaa oltu edes huomattu ennen kuin poika oli alkanut kertoa asiasta. Näin se päätyi myös poliisin tietoon.

Jåtun sanoi marraskuussa NRK:lle, että poliisi oli ollut yhteydessä bussiyhtiöön ja kehottanut yhtiötä tarkastelemaan, miten tapahtunut oli mahdollista. Pojalla kun ei ainakaan marraskuussa ollut mitään ajokoulutusta.

Mikäli Ruotsiin bussin ajanut on sama nuori kuin marraskuun tapauksessa, ajokokemus ainakin alkaa jo karttua. Tiistaina Ruotsissa kiinni otettua kulkuvälinettä ei ollut kolaroitu tai kolhittu. Sillä oli vain ajettu.

Bussiyhtiö Connect kommentoi NRK:lle, että linja-auto vietiin Oslon lähellä Vestbyssä sijaitsevalta huoltopaikalta. Tiistaina bussiyhtiölle ei vielä ollut selvää, miten bussi oikein varastettiin. Siihen kuitenkin on tarvittu jonkin verran osaamista, yhtiö sanoi.

Norjan viranomaiset noutavat nuoren kuljettajan Ruotsista takaisin. Norjan poliisin mukaan he ovat olleet yhteydessä lastensuojeluun.

Asiasta on kertonut Suomessa myös Yleisradio.