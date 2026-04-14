Kuolleiden sotilaiden rakkaat tilaavat tekoälyltä jäähyväisiä

Venäjällä sotilaiden vaimot ja muut sukulaiset ovat ottaneet tekoälyn avuksi ikävöidessään Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyssodassa olevia läheisiään. Kotiinpaluuta, ikävää, rakkautta ja kaatuneiden lohdullisia jäähyväisiä esittävistä tekoälyvideoista on kehittynyt vireää liiketoimintaa.

Räntäsateisessa kaupungissa nainen työntää lastenvaunuja ja katselee puhelimestaan kuvaa itsestään ja sotilasasussa olevasta miehestään. Nainen jähmettyy huomatessaan valtavat banderollit. Niissä lukee: Erikoissotilasoperaatio on ohi. Erikoissotilasoperaatio on suoritettu onnistuneesti. Sankarimme palaavat. Nainen pysähtyy, hänen takanaan lähestyy kuvassa ollut mies, sotilasasussa, ja kädessään valtava ruusukimppu. Ikävä vaihtuu ilon kyyneliin, sotilas hymyilee. Toisensa takaisin saanut pari suutelee räntäsateessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Video on vaikuttava. Sen on tehnyt somevaikuttaja Katja Džin, oikealta nimeltään Jekaterina Kirpitšnikova. Hänellä on Instagramissa runsaat 50 000 ja Telegram-kanavalla yli 3 300 seuraajaa. Nuorella Kirpitšnikovalla oli Tiktokissa 10 miljoonaa seuraajaa, mutta nyt palvelu on Venäjällä kielletty. Kirpitšnikova vetäytyi tauolle, meni naimisiin ja sai lapsen. Sitten hän teki paluun Instagramissa, johon on viime syksystä alkaen ilmestynyt patrioottista sisältöä.

Kirpitšnikovan kertomasta jää vaikutelma, että hänen oma puolisonsa on sotimassa. BBC:n venäjänkielinen palvelu kertoo, että maaliskuussa vangittujen venäläisten etsintään keskittyvään ryhmään ilmestyi viesti, jonka kirjoitti nimimerkki Dzhin. Siinä etsittiin Jekaterina Kirpitšnikovan aviomiehen nimistä, 16. helmikuuta Kupjanskin seudulla kadonnutta sotilasta. Nimimerkki Dzhin kertoi profiilissaan ”tekevänsä AI-sisältöä”.

Jekaterina Kirpitšnikova myös myy tunteikkaita tekoälyvideoita tilauksesta, eikä ole ainoa.

Tekoälyllä tehtyjä kuvia ja videoita, joissa esiintyy venäläissotilaita alkoi tulvia sosiaaliseen mediaan vuoden 2025 puolivälissä. Niitä julkaisevat pääasiassa Ukrainan sodassa taistelevien sotilaiden vaimot. Tällaisen sisällön luominen toimii sekä sivutoimena että yrityksenä selviytyä erossa olemisen tai kuoleman aiheuttamasta surusta. Jotkut naiset käyttävät tekoälyä kertoakseen seuraajilleen aviomiestensä katoamisesta ja kuolemasta rintamalla. Ukrainassa on kuollut yli 200 000 Venäjän sotilasta.

Klassinen video venäläisen sotilaan kuolemasta näyttää tältä: univormuun pukeutunut mies syleilee vaimoaan ja lapsiaan, kääntyy sitten pois ja kävelee ylös portaita, jotka johtavat taivaaseen. Portaiden ympärillä leijuu enkeleitä tervehtimässä miestä, jonka maallinen taival on päättynyt.

Kamensko-Uralskissa asuva Anna Korableva aloitti videoiden tekemisen toukokuussa 2025. BBC kertoo, että hän perusti sisarensa kanssa Video Farewell -nimisen hankkeen. Sen tavoitteena on esittelytekstin mukaan auttaa ihmisiä selviytymään epäonnistuneista jäähyväisistä.

Iso bisnes

Poimintoja videosisällöistämme

Korableva kertoi BBC:lle, häneen ottavat useimmiten yhteyttä Ukrainassa taistelevien perheet. He lähettävät valokuvia ja tarinoita. Eräs asiakas näytti Korablevalle miehensä etulinjassa kuvaaman videon, jossa sotilaat keräsivät tovereidensa jäännöksiä.

– Ensimmäisten kuukausien aikana työskennellessäni näiden videoiden parissa itkin lähes joka päivä. Ajan myötä opin erottamaan tunteeni työstä hieman. Yritän keskittyä enemmän tekniseen puoleen varmistaakseni, että video on kaunis, siisti ja muiston arvoinen, Korableva sanoi BBC:lle.

Korablevan hinnasto alkaa 1300 ruplasta (15 euroa). Kallein, 10 000 ruplaa (112 euroa) on kiireellinen tilaus. Ääniviestin sisältävä video vainajasta maksaa 2900 ruplaa (32 euroa). BBC:n mukaan tekoälybottien käyttäminen videoiden luomiseksi toki maksaa sekin, mutta tuotantokustannukset jäävät runsaasti tilaajilta veloitettuja hintoja vähäisemmiksi.

Korablevan projekti on suurin ja tunnetuin, mutta sosiaalisessa mediassa on satoja ryhmiä ja tilejä, jotka tarjoavat täsmälleen samaa palvelua. Suurimmat erot ovat hinnassa ja laadussa – joissakin kuvissa ihmisten raajat saattavat kadota. Näiden palveluiden kysyntä on suurta: videot ovat jatkuvasti täynnä käyttäjien kommentteja, joissa pyydetään videota pikatilauksena ja kysellään miten niitä voi tehdä, koska oma sukulainen on kuollut.

Helmikuussa eräs videoita tekevä, nimeltään Alyana, kirjoitti että homma lähti ihan tosissaan käyntiin. Hän oli onnistunut tienaamaan niin hyvin että pystyi pitämään kahden viikon loman ja esitteli hankkimiaan Ray-Banin aurinkolaseja. Alyana jopa kertoi yhden päivän ansiot: 55 000 ruplaa eli 617 euroa. Alyanalla menee niin hyvin, että hänellä on avustajia, joille hän välittää osan saamistaan tilauksista.

Ukrainska Pravda -lehden tiistaina etusivullaan julkaiseman laskurin mukaan vihollisen miestappiot edeltävältä vuorokaudelta olivat 820 sotilasta.