Ukraina hyväksyy USA:n ajaman ehdottoman tulitauon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan keskiviikkoinen puhelinkeskustelu USA:n presidentti Donald Trumpin kanssa oli myönteinen, erittäin asiapitoinen ja suora.

– Yksi ensimmäisistä askeleista kohti sodan täydellistä lopettamista voisi olla energiakohteisiin ja muuhun siviili-infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen lopettaminen. Kannatin tätä askelta, ja Ukraina on valmis toteuttamaan sen. Amerikkalaiset ehdottivat myös ehdotonta tulitaukoa rintaman etulinjassa, ja Ukraina hyväksyi myös tämän ehdotuksen, Zelenskyi kertoo X-palvelussa.

– Uskomme, että tällaiset askeleet ovat välttämättömiä, jotta voidaan luoda mahdollisuus kattavaan rauhansopimukseen.

Zelenskyi kävi puhelinkeskustelun keskiviikkona Suomen-vierailullaan Helsingin yliopiston tiloissa.

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät tiistaina pitkän puhelinkeskustelun. Putin ei suostunut kattavaan tulitaukoon Ukrainassa.

LUE MYÖS:

USA lupasi Helsingin-puhelussa auttaa Ukrainaa hankkimaan lisää Patriot-järjestelmiä

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025