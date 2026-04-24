Puolustus uhkaa murtua – rynnäkkö etulinjassa kiihtyy

Venäjän eteneminen voi uhata Ukrainan kannalta tärkeää kaupunkia Donetskin alueella.
Ukrainan räjähdedrooni iski venäläisjoukkojen asemiin. / Telegram
Ukrainan räjähdedrooni iski venäläisjoukkojen asemiin. / Telegram

Venäjän asevoimien varoitetaan kiihdyttänen hyökkäyksiä Donetskin alueen pohjoisosissa sijaitsevan Siverskin kaupungin rintamalla.

Rintamatilannetta seuraavien analyytikoiden mukaan etulinjassa voi tapahtua suuria muutoksia, jos pienten jalkaväkiryhmien tekemiä soluttautumishyökkäyksiä ei saada torjuttua.

Jos Kremlin operaatio onnistuu, olisi yli 100 000 asukkaan Slovjanskiin enää 20 kilometrin matka.

Ukrainalaisjoukkojen julkaisemien videoiden perusteella 10. vuoristoprikaati moukaroi eteneviä venäläisjoukkoja Rai-Oleksandrivkan luona. Viime viikolla Venäjän kärkijoukot etenivät Kalenykyn kylään.

Rintamatilanne on pysynyt muualla melko vakaana, vaikka Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiään muun muassa Sumyn ja Kupjanskin lähialueilla.

ISW-tutkimuslaitoksen mukaan Moskova vaikuttaa kokoavan panssarikalustoa uutta hyökkäystä varten Lymanin suunnalla. Ukrainan huoltotiet ovat olleet jatkuvien iskujen kohteena.

Ukrainan asevoimat kertoo Venäjän menettäneen kaatuneina ja haavoittuneina yli 1,3 miljoonaa miestä helmikuun 2022 jälkeen. Tammikuussa julkaistu CSIS-ajatuspajan raportti arvioi Ukrainan tappioiksi noin 500 000 sotilasta, joista kaatuneita olisi 100 000–140 000.

Mainos