Sosiaalisessa mediassa levisi tällä viikolla kuvia nälkiintyneistä ukrainalaissotilaista, jotka olivat jääneet vaille huoltoa etulinjassa Kupjanskin alueella.

Järkyttävät kuvat Ukrainan 14. erillisen mekanisoidun prikaatin 2. pataljoonan sotilaista saivat aikaan voimakkaan reaktion, Kyiv Post kertoo. Kuvat alun perin jakaneen Threads-käyttäjän mukaan sotilaat ovat olleet pitkään ilman ruokaa ja juoneet janoonsa sadevettä.

Päivä kuvien julkaisusta Ukrainan pääesikunta myönsi, että Harkovassa Kupjanskin suunnalla on ollut vakavia logistisia ongelmia. Useita komentajia on erotettu tapahtumien vuoksi.

Pääesikunta kertoi perjantaina, että Venäjän iskut Oskil-joen ylityspaikkoihin ovat merkittävästi vaikeuttaneet Kupjanskin lähellä toimivien joukkojen huoltoa.

Viranomaisten mukaan joukkoja huolletaan nyt vesiteitse ja raskaiden droonien avulla, mutta kyseessä on riskialtis ja vain väliaikainen ratkaisu, sillä hyökkääjä jatkaa huoltoreitteihin iskemistä.

Pääesikunta ilmoitti myös vahvistavansa ilmapuolustusta, laajentavansa elektronisen sodankäynnin kykyjä ja parantavansa droonitorjuntaa alueella.

– Näissä vaikeissa olosuhteissa kiinnitämme erityistä huomiota etulinjassa toimivien sotilaiden huoltoon, tiedotteessa todetaan.

Tilanteeseen liittyy myös sisäisiä epäonnistumisia. Pääesikunnan mukaan prikaatin johto ei raportoinut tilannetta kentältä riittävän tarkasti, mikä johti asemien menetyksiin ja virheisiin joukkojen tukemisessa.

Samalla vahvistettiin, että yhdessä asemapaikassa on ollut ruokahuolto-ongelmia – aiempien tietojen mukaan sotilaat olivat olleet jopa 17 päivää ilman riittävää ruokaa tai vettä.

Seurauksena 14. mekanisoidun prikaatin komentaja on erotettu ja 10. armeijakunnan komentaja alennettu. Tutkinta jatkuu, kertoo pääesikunta.

– Prikaatin ja armeijakunnan uusi johto tekee kaikkensa tilanteen vakauttamiseksi ja taisteluasemissa olevien sotilaiden huollon palauttamiseksi.

Kupjanskin suunta on edelleen yksi rintaman kiivaimpia taistelualueita, jossa ukrainalaisjoukot ovat jatkuvien venäläishyökkäysten paineen alla.

Sotilaslähteiden mukaan Venäjä häiritsee huoltoa “Rubikon”-eliittidrooniyksiköllään.