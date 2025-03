USA lupasi Helsingin-puhelussa auttaa Ukrainaa hankkimaan lisää Patriot-järjestelmiä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi USA:n presidentti Donald Trumpilta lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä siviilien suojelemiseksi, varsinkin Patriot-järjestelmiä, kertoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt lehdistötilaisuudessa viitaten presidenttien keskiviikkoiseen puhelinkeskusteluun.

– Presidentti Trump suostui auttamaan häntä, jotta Ukrainalle löydettäisiin tarjolla olevia ilmatorjuntajärjestelmiä varsinkin Euroopasta, Leavitt sanoi.

Presidentit sopivat myös osittaisesta energiakohteita koskevasta tulitauosta. Myös tiedustelutietojen jakaminen jatkuu.

Maiden neuvottelijoiden kerrotaan tapaavan Saudi-Arabiassa pian laajentaakseen tulitauon koskemaan myös Mustaamerta. Tarkoituksena on saada aikaan kattava tulitauko.

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät tiistaina pitkän puhelinkeskustelun. Putin ei suostunut kattavaan tulitaukoon Ukrainassa. Kreml vaatii kattavan tulitauon solmimiseksi muun muassa Ukrainalle annettavan aseavun lopettamista.

Zelenskyi kävi puhelinkeskustelun Suomen-vierailullaan Helsingin yliopiston tiloissa.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025