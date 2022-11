”Voimme kiittää tuomalla valoa takaisin Ukrainalle”

Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder luettelee keinoja, miten ukrainalaisia siviilejä voidaan auttaa laajojen sähkökatkojen aikana.

Venäjä on viime aikoina tehnyt useita iskuja Ukrainan sähköverkkoihin ja muuhun infrastruktuuriin, mikä pakottaa esimerkiksi hoitohenkilökunnan työskentelemään sairaaloissa ilman sähköä.

– Rohkeita ja osaavia ihmisiä pakotetaan tekemään leikkauksia taskulampulla, Snyder tviittaa.

Hän korostaa, että on sanomattakin selvää, että Venäjän yritys tappaa ukrainalaisia ​​siviilejä viemällä heiltä sähköt talvella on jälleen yksi esimerkki kansanmurhasta.

– Kysymys kuuluukin, mitä me voimme tehdä? Kuinka voimme auttaa?

Ensimmäiseksi keinoksi Snyder mainitsee generaattoreiden ostamisen sairaaloille Ukrainassa, jotta sairaalat voivat varmistaa toimintansa sähkökatkosten aikana. Generaattoreita voi lahjoittaa erilaisten hyväntekeväisyyskampanjoiden kanssa, joita Snyder erittelee viestiketjussaan. Yksi kampanjoista on yhdysvaltalaisen näyttelijän Liev Schreiberin käynnistämä kampanja, jossa kerätään varoja generaattorien lahjoittamiseksi Ukrainaan.

Käynnissä on myös avustuskampanjoita, joihin lahjoittamalla voi osaltaan pyrkiä pysäyttämään venäläisten tekemät drone-hyökkäykset Ukrainassa. Lahjoituksilla Ukrainaan annetaan järjestelmiä, jotka pyrkivät häiritsemään venäläisten drone-lennokkien toimintaa.

Generaattoreita Ukrainaan lahjoittava kampanja aloitti toimintansa Yhdysvaltojen kiitospäivänä.

– Vietin tuon päivän pohtiessani sitä, mitä olemme kaikki velkaa ukrainalaisille heidän osoittamastaan rohkeudesta, demokratian puolustamisesta, periaatteista ja muistutuksesta meille, että ne ovat todellisia puolustamisen arvoisia asioita, Snyder tviittaa.

– Voimme ilmaista kiitollisuutemme tuomalla valoa takaisin Ukrainaan. Tee mitä voit, Snyder jatkaa.

