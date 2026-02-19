Vladimir Putinin väitetään valmistelevan hyökkäystä Natoon

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa saattaa laajentua muualle Eurooppaan. Näin varoittaa Saksan puolustusvoimien kenraali ja liittovaltion turvallisuusakatemian puheenjohtaja Wolf-Jürgen Stahl.

Saksalaiskenraali esitti The Timesin mukaan näkemyksensä Naton Steadfast Dart -harjoituksen yhteydessä pitämässään puheessa.

Wolf-Jürgen Stahl kertoi nähneensä lukuisia merkkejä siitä, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin valmistautuu hyökkäyssotaan Natoa vastaan.



– Tulemme kokemaan asioita, joita emme osaa edes kuvitella juuri nyt, kenraali sanoi.



– Kun katson, miten Putin on tähän asti toiminut, ja miten hän on arvioni mukaan ikään kuin tehtävässä länttä vastaan, ei ole mitään epäilystä siitä, käyttäisikö hän sotilaallisia keinoja. Jos hän saa tilaisuuden, hän käyttää niitä.

Stahl lisäsi, että Saksa on jo nyt jatkuvasti Venäjän ei-sotilaallisten hyökkäysten kohteena.

Puheessaan kenraali sanoi, että Saksan turvallisuudella on neljä tukipilaria. Ne ovat Euroopan unioni, Nato, taloudellinen vahvuus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Ne ovat hänen mukaansa kuitenkin tällä hetkellä kovan paineen alla.



– Maailma repeää liitoksistaan, kenraali totesi.



– Se on myrskyisä. Se on kova. Se on laiton, se on epäjärjestyksen tilassa. Meidän on kiireesti vahvistettava perustuksiamme, hän jatkoi.

Entä jos Venäjä hyökkää Baltiaan?

Saksan isännöimään vuosittaiseen Naton Steadfast Dart -harjoitukseen osallistuu noin 7 300 sotilasta Keski- ja Etelä-Euroopasta. Harjoituksella testataan, miten liittokunnan logistinen keskus kykenisi laajamittaiseen joukkojen siirtoon nopeasti.

Harjoitusta on The Timesin mukaan varjostanut saksalaislehti Die Weltin ja Helmut Schmidt -yliopiston sotapeli, joka mallinsi Venäjän hyökkäystä Naton alueelle. Sotapelissä Venäjä onnistui valtaamaan Naton ja lännen epäröinnin takia osan Liettuasta ja Suwalkin käytävän vain kolmessa päivässä.

Saksalaiskenraali Stahl sanoi olevansa huolissaan siitä, miten saksalaiset poliitikot reagoisivat, jos Venäjä yllättäen kaappaisi palan Nato-maan alueesta, kuten Viron rajakaupunki Narvan. Hänen mukaansa tässä tilanteessa voisi kuulla kommentteja, että tilanne täytyy ratkaista diplomaattisesti eikä sotilaallisesti.



– Minulla on siitä tietty huoli.

Saksalaiskenraalin mukaan Naton vastauksen pitäisi olla se, että hyökkääjän sotilaat ”heitetään ulos” ja alue palautuu Natolle.

Saksalaiskenraalilta kysyttiin, olisiko eurooppalaisten Nato-maiden jo aika pohtia liittokunnan puolustamista ilman Yhdysvaltoja. Stahl sanoi, että amerikkalaiset ovat kertoneet olevansa yhä ”täysin sitoutuneita” liittokunnan puolustamiseen.

